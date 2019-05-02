В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзитуRT на русском вчера в 17:27

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.

В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту

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