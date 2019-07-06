Политика
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на УкраинеРИА Новости 21:26
Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа. По его словам, сейчас в ПХГ находятся 13,8 миллиарда кубометров.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:23, Вашингтон
Происшествия
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит замгендиректора аэропорта, пишет «Ъ»
Дочернюю компанию "Шереметьево Хэндлинг", отвечающую за работу с багажом, возглавит заместитель генерального директора МАШ по персоналу Александра Яковлева, сообщает газета "Коммерсант".
Обновлено в 21:36
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Обновлено в 09:00
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Политика
Волкер призвал Украину сыграть роль лидера в нормандском формате
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Киев сыграть роль лидера в переговорах в нормандском формате.
Обновлено в 20:18
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Здоровье
Ученые рассказали, почему многие люди плохо спят по ночам
Обновлено в 13:46
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено в 12:54
Общество
Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети
Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Гаджеты
Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено в 19:07
Политика
В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»
"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву
Обновлено в 15:21
Политика
«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Общество
Психологи рассказали, как быть счастливым
Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой
Суд арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности. Их подозревают в крупном разбое, совершенном организованной группой.
Обновлено в 08:57
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Происшествия
Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Суд США отказал в пересмотре дела наркобарона Коротышки
Обновлено 03 июля в 19:10
Общество
В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых полок
Как ранее сообщали «Кубанские новости», «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) и группа «Трансмашхолдинг» в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 02:33
Политика
США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
РФ не видит готовности США вести конструктивный разговор по сохранению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости российский посол в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 19:34
Армия и оружие
Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях России
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания.
Обновлено в 19:28
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Гаджеты
Появились новые характеристики Sony Playstation 5
Обновлено в 17:25
Наука
Ученые создали помогающие лечить рак бактерии
Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.
Обновлено в 06:47