Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на УкраинеРИА Новости 12:30

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

РИА Новости18:31

Глава «Нафтогаза»: Украине нужно до 15 октября накопить в хранилищах 20 млрд куб. м газа

ТАСС12:41

«Нафтогаз» предупредил о риске техногенной катастрофы на Украине

РБК13:55

В Совфеде сделали заявление о техногенной катастрофе на Украине

Газета.Ru16:13

Глава «Нафтогаза» предсказал Украине техногенную катастрофу

Московский Комсомолец12:34

Глава «Нафтогаза» заявил о риске техногенной катастрофы на Украине

Rambler News Service12:33

Эксперт оценил слова главы «Нафтогаза» об угрозе техногенной катастрофы

RT на русском13:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Политика

Шойгу назвал причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено вчера в 04:33
Происшествия

В Москве задержан таксист-отравитель

Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено в 16:36
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
Обновлено в 10:57
Политика

Правительство повысило оклады военнослужащим и полицейским

С 1 октября 2019 года на 4,3% проиндексируют денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, а также таможенных органов.
Обновлено в 03:50
Спорт

Загитова предстанет в образе Клеопатры в новой произвольной программе

Обновлено в 18:32
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Обновлено в 16:36
Общество

Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор

В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда

Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

Обновлено в 15:16
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Космос

Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено в 11:02
Политика

Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ

МИД Великобритании отказал журналистам телеканала Russia Today (RT) в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 11:00
Единоборства

Нурмагомедов прилетит в Абу-Даби за две недели до боя с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетит в Абу-Даби за две недели до поединка с американцем Дастином Порье.
Обновлено в 18:16
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

Обновлено в 17:26
Авто

«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась

Обновлено в 12:57
Наука

Физики собрали из метаповерхностей компактную поляризационную камеру

Обновлено в 12:26
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Афганистане более 20 человек пострадали при взрыве в мечети

Обновлено в 15:54
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться

Столичные полицейские разыскивают мужчину, который на западе Москвы выстрелил в двух девушек из травматического оружия.
Обновлено в 16:00
Происшествия

В Забайкалье осудили безногую женщину за убийство избивавшего ее мужа

Женщина дважды вызывала полицию, однако это не остановило мужа, и тот, угрожая убийством, напал на подсудимую и ребенка.
Обновлено в 11:35
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Политика

Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы

Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес

Баста: «Рождение дочерей – лучшее, что я сделал в жизни»

Рэпер считает главным достижением рождение дочерей, в воспитании которых участвует наравне с избранницей.
Обновлено в 17:30
Политика

Порошенко на митинге нецензурно выразился в адрес блогера Шария

Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария, при этом бывший глава государства нецензурно выразился.
Обновлено в 15:15
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод

Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

В Шереметьево уволили начальника службы обработки багажа

Были сообщения, что компания, которая занимается обработкой багажа понизила зарплату сотрудникам и около 200-300 человек ушли с работы, вот и получилось, что с чемоданами пассажиров работать некому.
Обновлено в 07:11
Общество

Десятки тысяч россиян остались без пенсии из-за стажа

Если же человеку не хватает баллов или стажа, то он останется без пенсии еще на пять лет.
Обновлено в 11:51
Общество

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное