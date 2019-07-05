Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на УкраинеРИА Новости 12:30
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Политика
В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»
«CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — отмечается в концепции.
Обновлено в 18:29
Происшествия
Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву
Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 15:16
Культура
В Музеях Московского Кремля откроется уникальная выставка
Обновлено в 00:48
Игры
Remedy рассказала о продолжительности Control
Портал Gamingbolt поинтересовался у Remedy, сколько времени потребуется на прохождение грядущей Control.
Обновлено в 08:42
Игры
Авторы Gears 5 сообщили детали беты боевика, которая начнётся 19 июля
Пару дней назад Microsoft сообщила, что подписчики Xbox Game Pass смогут принять участие в скорой бете Gears 5, а теперь разработчики из Coalition представили детали тестирования.
Обновлено в 12:40
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено вчера в 03:08
Интернет
В работе Google произошёл масштабный сбой
В России на работу Google жаловались пользователи из столицы.
Обновлено в 01:46
Интернет
Почта Mail.ru представила новое мобильное приложение
Сервис электронной почты Mail.ru представил большое обновление своего мобильного приложения.
Обновлено в 02:00
Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.
Обновлено в 13:28
Финансы
Эксперт оценил рекордный рост доли безналичных платежей в России
Как считает эксперт, банкам необходимо активнее внедрять стимулы использования безналичных платежей.
Обновлено в 11:33
Гаджеты
Изображения камерофона Nokia Daredevil появились в Сети
Обновлено в 19:13
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод
Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия
Обновлено вчера в 20:00
Культура
Книги сюрреалистов на аукционе в Париже продали на €8 млн
Аукционный дом Christie's продал произведения знаменитых авторов-сюрреалистов на сумму более €8 млн.
Обновлено в 18:19
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено в 11:02
Происшествия
В Москве задержали шесть сотрудников ФСБ
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ, которых подозревают в хищении более 100 миллионов рублей.
Обновлено в 07:16
Энергетика
«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено в 09:30
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Космос
Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного»
Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено в 07:50
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
ЮНЕСКО включило Вавилон в список Всемирного наследия
Обновлено в 12:13
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Наука
Шум магнитных монополей смогли услышать
Ученые из Ирландского национального университета в Корке и Оксфордского университета создали устройство, которое позволяет слышать магнитный шум от монополей.
Обновлено вчера в 03:40
Гаджеты
Консоль Sony PlayStation 5 получит видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6
В сети появилась очередная порция подробностей об игровой консоли Sony PlayStation 5, выход которой ожидается только в конце следующего года.
Обновлено в 04:07