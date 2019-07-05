Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на УкраинеРИА Новости вчера в 12:30

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
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Пушков оценил риск возможной техногенной катастрофы на Украине

RT на русскомвчера в 22:35

«Нафтогаз» предупредил о риске техногенной катастрофы на Украине

РБКвчера в 13:55

Пушков высказался об угрозе техногенной катастрофы на Украине

News.ruвчера в 19:00

В Совфеде сделали заявление о техногенной катастрофе на Украине

Газета.Ruвчера в 16:13

Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

РИА Новостивчера в 21:26

Глава «Нафтогаза»: Украине нужно до 15 октября накопить в хранилищах 20 млрд куб. м газа

ТАССвчера в 12:41

Глава «Нафтогаза» заявил о риске техногенной катастрофы на Украине

Rambler News Serviceвчера в 12:33
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
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Сутормин покинет «Рубин» и перейдёт в «Зенит»

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Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ

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Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие

На учениях «Гаруда-VI» французский лётчик пилотировал Су-30МКИ

Командование ВВС Индии сообщает о ходе франко-индийских военных учений «Гаруда-VI». Они проходят на авиабазе Мон-де-Марсан (Франция).
Обновлено вчера в 08:21
Политика

В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
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Общество

В России намерены создать конкурента «Википедии»

В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
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Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено вчера в 15:16
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено 04 июля в 01:01
Политика

Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим морякам

Обновлено вчера в 06:04
Политика

Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США

Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено 04 июля в 14:48
Шоу-бизнес

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

Обновлено в 01:45
Футбол

Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за суперкубок России

Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за суперкубок России.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж

Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
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Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия

Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Семь человек погибли при крушении вертолета, который следовал в США с Багамских островов, передаёт агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 01:16
Общество

Режим «Повышенной готовности» в Шелеховском районе снят

Обновлено вчера в 22:30
Авто

Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона

Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Авто

Как сократить расходы на топливо летом: 8 простых способов

Отдельно отмечу, что по указанной причине расход топлива на пустой дороге может быть даже выше, чем на загруженной.
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Политика

Лидер венесуэльской оппозиции заявил о готовности к диалогу с Мадуро

Хуан Гуайдо заявил, что готов вести диалог с президентом Николасом Мадуро для поиска выхода из кризиса в стране.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Культура

В Казани состоится открытие Цветочного фестиваля

8 июля В Казани на площади перед театром кукол «Экият» состоится открытие Цветочного фестиваля.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Гаджеты

Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников

Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Подсчитаны затраты на восстановление Иркутской области после паводка

Обновлено в 02:08
Гаджеты

Xiaomi использовала видеоролик Apple для рекламы своих аватаров Mimoji

Выяснилось, что на страницах c описанием CC9 в онлайновых магазинах JD.com и Suning использовались видеоролики Apple – и они рекламировали как раз Mimoji, хотя в оригинале были Memoji.
Обновлено в 00:21
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Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Обновлено вчера в 09:14
Транспорт

В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов

Почти 600 рейсов отменены в субботу в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за плохих погодных условий, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
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