Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на УкраинеРИА Новости вчера в 12:30
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Читать в источнике
Оценить215
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
Футбол
Сутормин покинет «Рубин» и перейдёт в «Зенит»
Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин покинет казанский клуб спустя шесть дней после перехода.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ
Ранее сообщалось, что один из арестованных сотрудников ФСБ майор Управления «К» Александр Карелин оказался внуком генерала госбезопасности и преподавателя академии ведомства.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие
На учениях «Гаруда-VI» французский лётчик пилотировал Су-30МКИ
Командование ВВС Индии сообщает о ходе франко-индийских военных учений «Гаруда-VI». Они проходят на авиабазе Мон-де-Марсан (Франция).
Обновлено вчера в 08:21
Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено вчера в 11:24
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву
Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено вчера в 15:16
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено 04 июля в 01:01
Политика
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим морякам
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США
Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено 04 июля в 14:48
Футбол
Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за суперкубок России
Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за суперкубок России.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж
Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Семь человек погибли при крушении вертолета, который следовал в США с Багамских островов, передаёт агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 01:16
Общество
Режим «Повышенной готовности» в Шелеховском районе снят
Обновлено вчера в 22:30
Авто
Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона
Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Авто
Как сократить расходы на топливо летом: 8 простых способов
Отдельно отмечу, что по указанной причине расход топлива на пустой дороге может быть даже выше, чем на загруженной.
Обновлено в 01:16
Политика
Лидер венесуэльской оппозиции заявил о готовности к диалогу с Мадуро
Хуан Гуайдо заявил, что готов вести диалог с президентом Николасом Мадуро для поиска выхода из кризиса в стране.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия
На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек
Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Культура
В Казани состоится открытие Цветочного фестиваля
8 июля В Казани на площади перед театром кукол «Экият» состоится открытие Цветочного фестиваля.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Гаджеты
Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Гаджеты
Xiaomi использовала видеоролик Apple для рекламы своих аватаров Mimoji
Выяснилось, что на страницах c описанием CC9 в онлайновых магазинах JD.com и Suning использовались видеоролики Apple – и они рекламировали как раз Mimoji, хотя в оригинале были Memoji.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Обновлено вчера в 09:14
Транспорт
В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов
Почти 600 рейсов отменены в субботу в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за плохих погодных условий, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Обновлено в 00:56