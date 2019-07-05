Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на УкраинеРИА Новости 12:30

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
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В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

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«Нафтогаз» предупредил о риске техногенной катастрофы на Украине

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Эксперт оценил слова главы «Нафтогаза» об угрозе техногенной катастрофы

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