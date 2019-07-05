Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на УкраинеРИА Новости 12:30
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
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Авто
«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась
Обновлено в 12:57
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Общество
Десятки тысяч россиян остались без пенсии из-за стажа
Если же человеку не хватает баллов или стажа, то он останется без пенсии еще на пять лет.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ
Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено в 13:11
Происшествия
В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров
Обновлено в 15:38
Общество
Вавилон включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа
Обновлено в 11:30
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри
Изначально герцог и герцогиня Сассекские планировали крестить ребёнка на день раньше, но эта дата не устроила отца принца Гарри принца Чарльза.
Обновлено в 15:27
Единоборства
Нурмагомедов прилетит в Абу-Даби за две недели до боя с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетит в Абу-Даби за две недели до поединка с американцем Дастином Порье.
Обновлено в 18:16
Политика
В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»
Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало документ «Концепция по противодействию пагубному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:29
Авто
Председатель совета директоров BMW уйдет в отставку
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини
Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой нацбезопасности
Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил, что "дело Голунова" является угрозой национальной безопасности.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Мадуро анонсировал новые военные учения в Венесуэле
Обновлено в 17:44
Игры
G2A обещает десятикратно возмещать разработчикам убытки от краденых ключей
После ряда обвинений и даже петиций магазин сделал неожиданный ход: предложил возмещать разработчикам потери от краденых ключей в десятикратном размере.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Экс-главе «Тольяттиазота» вынесли приговор за миллиардные хищения
Суд Тольятти заочно приговорил к девяти годам лишения свободы основателя «Тольяттиазота» Владимира Махлая за многомиллиардные хищения.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова
Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.
Обновлено в 00:25
Общество
Суд в Югре отказал тяжелобольному мальчику в лекарстве
Как пишут СМИ, ребенок вместе с родителями приехал из Нефтеюганска на заседание суда в Ханты-Мансийск по делу о выдаче ему жизненно важного лекарства.
Обновлено в 11:38