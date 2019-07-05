Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

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