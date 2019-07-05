Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на УкраинеРоссийская газета 14:27
Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
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Происшествия
Сбежавшая с миллионами рублей кассирша доставлена в Уфу
Луиза Хайруллина, старший кассир одного из филиалов Россельхозбанка в Салавате, накануне вечером была задержана в арендованной квартире в Казани, куда она с мужем и дочерьми уехала после похищения более чем 24 миллионов рублей.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Жителя Карелии обвинили в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей
Жителю Карелии предъявлено обвинение в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей.
Обновлено в 14:37
Музыка
Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»
Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Политика
Во Франции вводят интернет-цензуру
Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
Обновлено в 02:54
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
«Говно вместо мозгов»: Собчак ответила хейтерам из-за голого сына
Телеведущая Ксения Собчак ответила пользователям, которые раскритиковали фотографию ее голого сына Платона.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку перевезут на лечение в Москву
Семилетнюю девочку из Ингушетии, госпитализированную ранее с многочисленными телесными повреждениями, специальным бортом МЧС перевезут на лечение в Москву.
Обновлено в 03:25
Политика
Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729.
Обновлено в 14:05
Общество
Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов
Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено 03 июля в 22:27
Политика
В Кремле прокомментировали расследование Ивана Голунова
Расследование по делу журналиста Ивана Голунова является прерогативой специальных служб, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:28
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова
Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.
Обновлено в 00:25
Политика
Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено в 14:17
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
Напомним, в мае ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. Речь шла именно о спонтанном рейтинге.
Обновлено в 10:57
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Гаджеты
Более 10 миллионов человек скачали фейковое «Обновление для Samsung»
Более 10 миллионов пользователей Android установили на свои смартфоны фейковое приложение под названием «Обновления для Samsung» (Updates for Samsung).
Обновлено в 11:00
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Политика
Мэрия Читы предложила КСК для митинга с идущим «изгонять Путина» якутом вместо пл. Ленина
Администрация Читы предложила провести митинг с «шаманом» Александром Габышевым, который идёт пешком в Москву «изгонять Путина», 12, 13 и 14 июля на улице Фадеева напротив театра Забайкальских узоров вместо площади Ленина, ответ администрации имеется в распоряжении редакции.
Обновлено в 08:17
Общество
Петербуржцам представят «водородный трамвай»
Обновлено в 13:41
Политика
В России повысят оклады военнослужащим и полицейским
С 1 октября 2019 года повысятся оклады военнослужащих и сотрудников МВД. Соответствующее постановление уже было издано правительством РФ.
Обновлено в 08:06
Политика
Берлускони рассказал об итогах встречи с Путиным
Путин посетил Рим в четверг, там он встретился с папой Римским и президентом Италии Серджо Маттареллой, провел переговоры с главой правительства Италии Джузеппе Конте, а после провел краткую встречу в дружественном формате с Сильвио Берлускони в аэропорту Рима.
Обновлено в 09:26
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В письме, которое сотрудники ливийской прокуратуры направили в правительство национального единства (ПНЕ), отмечается, что согласно данным, которые содержатся на изъятых электронных носителях, оба задержанных гражданина России работали на компанию, "специализирующуюся на вмешательстве в выборы, которые намечены в нескольких странах Африки", в том числе Ливии.
Обновлено в 14:04
Политика
Кремль подтвердил уникальность врученной Путину медали
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уникальности врученной Путину медали.
Обновлено в 14:23
Общество
Раздобревшего нерпёнка Дубровского выпустили в Ладогу
Обновлено в 13:52
Происшествия
Задержанные в Белоруссии после взрыва салюта оказались россиянами
Задержанными за гибель человека во время салюта в центре Минска оказались граждане России Максим Сапронов и Константин Денисов.
Обновлено в 11:45