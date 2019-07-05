Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на УкраинеГазета.Ru 16:12

Если к началу отопительного сезона в середине октября в хранилищах "Нафтогаза" не будет сформирован объем в 20 млрд кубометров газа, то на Украине возникнет риск техногенной катастрофы. Об этом общественность вновь предупреждает руководство "Нафтогаза".
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