Если к началу отопительного сезона в середине октября в хранилищах "Нафтогаза" не будет сформирован объем в 20 млрд кубометров газа, то на Украине возникнет риск техногенной катастрофы. Об этом общественность вновь предупреждает руководство "Нафтогаза".

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

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