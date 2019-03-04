В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзитаИзвестия вчера в 18:24

с чего всё началось

Российский проект газопровода «Северный поток – 2» сделает газотранспортную систему страны невостребованной, а Украина полностью потеряет транзит. Об этом в эфире украинского Пятого канала заявил глава национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзита

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