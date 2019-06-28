Энергетика

В «Нафтогазе» ответили на заявление «Газпрома» по транзитуRT на русском 14:06

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление руководителя «Газпрома» Алексея Миллера о готовности российской компании продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.
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«Нафтогаз» ответил на предложение России о поставках топлива со скидкой

URA.Ru13:59

В «Нафтогазе Украины» не восприняли всерьез предложение «Газпрома» о новых поставках

ТАСС10:46

В «Нафтогазе» ответили на предложение главы «Газпрома» по транзиту

Комсомольская правда13:34

«Нафтогаз» усомнился в возможности «Газпрома» дать 25% скидки на газ

РБК12:29

В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту

РИА Новости12:00

В «Нафтогазе» ответили на заявление «Газпрома» по транзиту

RT на русском14:06

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» по условиям транзита газа через Украину

Rambler News Service11:44
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Общество

На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено в 15:26
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время работы

В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено в 15:12
Общество

В Воронеже проходит общегородской выпускной. Прямая трансляция

Обновлено в 15:22
Политика

ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX

В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.
Обновлено в 14:42
Политика

Мэй сказала Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что нормализация отношений Москвы и Лондона сейчас невозможна.
Обновлено в 06:19
Финансы

Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитов

ЦБ обязан поддерживать совокупный спрос на уровне, соответствующем «таргету» по инфляции в 4%, но фактически дозволяет перекосы в структуре кредитования в сторону потребительского кредита, следует из слов Орешкина.
Обновлено в 14:43
Политика

Украинских священников выгнали из монастырей на Афоне

Обновлено в 15:13
Политика

Песков рассказал о реакции Трампа на предложение посетить парад Победы

Обновлено в 15:24
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Авто

В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре

С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено в 16:05
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Кино

Слух: Райан Рейнольдс сыграет новую версию Дэдпула в Marvel

По слухам, Райан Рейнольдс в образе Дэдпула вольётся в киновселенную Marvel в одном из будущих проектов.
Обновлено в 12:16
Политика

Макрон надеется провести встречу в нормандском формате в июле

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает обсуждения вопросов урегулирования конфликта на юго-востоке Украины на предстоящем в июле саммите "нормандской четверки".
Обновлено в 10:53
Авто

Hyundai Creta обновленной генерации начнет продаваться в августе

Примечательно, что очертания задней оптики с LED-матрицами также были сильно переосмыслены. Приятно удивляет и обновленный интерьер.
Обновлено в 16:07
Футбол

В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон

Обновлено в 12:54
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено в 15:46
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Здоровье

Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено в 11:03
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол

Стала известна зарплата «японского Месси» в «Реале»

Обновлено в 14:45
Армия и оружие

США перебросили в Катар истребители F-22

США перебросили "около десятка" истребителей F-22 в Катар в свете ухудшения отношений между Вашингтоном и Тегераном.
Обновлено в 16:23
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено в 10:58
Происшествия

Виновник трагедии в Шарлоттсвилле приговорен пожизненно

Обновлено в 15:49
Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.
Обновлено в 15:41
Политика

Путин и Трамп выбрали разные напитки на G20

Обновлено в 10:33
Общество

Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»

В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Освобожденные властями ДНР и ЛНР украинцы прибыли в Киев

Освобожденные властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) четверо граждан Украины прибыли в Киев в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 10:27
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