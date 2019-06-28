Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление руководителя «Газпрома» Алексея Миллера о готовности российской компании продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.

В «Нафтогазе» ответили на заявление «Газпрома» по транзиту

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