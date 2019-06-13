В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашенииРИА Новости 14:40

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал сообщения о мировом соглашении с "Газпромом". Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия заявила о готовности подписать мировое соглашение с Украиной.

В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

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