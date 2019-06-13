Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»RT на русском 15:06

Ранее Новак сообщил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом». Также глава Минэнерго России заявил о готовности страны продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
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В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

РИА Новости14:40

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

RT на русском15:06

Россия предложила Украине помириться

Lenta.ru10:49

«Нафтогаз»: Киев не получал предложений от «Газпрома» по урегулированию газового спора

ТАСС13:47

«Нафтогаз» счел абсурдным предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

РБК13:46

Россия предложила Украине мировое соглашение по газу

URA.Ru11:47

«Нафтогаз» ответил на возможность мирового соглашения с «Газпромом»

Rambler News Service13:53
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Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло

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В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
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Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»

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Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
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Медведев назначил нового директора Курчатовского института

Назначить Благова Александра Евгеньевича директором федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“» сроком на пять лет, — сказано в сообщении.
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Сын известного российского хоккеиста убил мать на глазах брата

Обновлено в 14:57
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 14:30
Транспорт

Открылся второй участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе

Открылся второй участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Обновлено в 06:44
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Накануне шестой свадьбы Беркова разделась догола на пляже «Кинотавра»

Накануне свадьбы парочка приехала на «Кинотавр», где не перестаёт шокировать гостей.
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Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Экономика

Голикова предложила новый вид социального страхования

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Политика

Путин подписал указ о повышении окладов судей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей в РФ на 4,3 п. п. с 1 октября 2019 года.
Обновлено в 14:24
Наука

В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за поведения болельщиков

УЕФА обвиняет болельщиков сборной Украины в бросании на поле посторонних предметов, использовании пиротехники и блокировании проходов на стадион во время отборочного матча Евро-2020 против Сербии, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 13:10
Экономика

Парламент Великобритании предложил блокировать выход компаний на биржу

Парламентарии из комитета по международным отношениям палаты общин опубликовали доклад, в котором призвали предоставить Совету национальной безопасности королевства право блокировать размещение на Лондонской бирже акций иностранных компаний, деятельность которых может угрожать безопасности страны.
Обновлено в 15:00
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В столице простились со звездой «Голоса» Алексеем Сафиулиным

Обновлено в 07:23
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Политика

Путин предоставил гражданство России двум итальянским княгиням

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Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов

Обновлено в 14:55
Политика

Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов

Обновлено в 06:40
Культура

В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль

Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.
Обновлено в 02:34
Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Общество

Отец подполковника ФСБ Марата Медоева заявил, что его сын не имеет отношения к преследованию журналиста Ивана Голунова

Отец подполковника ФСБ Марата Медоева заявил, что его сын не имеет отношения к преследованию журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 14:02
Авто

Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo

Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

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Происшествия

Люди застряли в воздухе из-за сбоя электричества в парке аттракционов

Обновлено в 13:15
Происшествия

Пострадавшую в ДТП в Новой Москве эвакуировали вертолетом

Обновлено в 08:49
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