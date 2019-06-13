«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»RT на русском 15:06

Ранее Новак сообщил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом». Также глава Минэнерго России заявил о готовности страны продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

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