Политика

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»RT на русском 10:41

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
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«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трёхстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — заявил
 Коболев.
RT на русском10:41

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В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

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