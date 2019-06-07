В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»RT на русском 10:41

с чего всё началось

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

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Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Шоу-бизнес Маша Малиновская вышла без белья на ковровую дорожку Кто-то выбирает скромные наряды, кто-то предпочитает образы в стиле роковой красотки, а кто-то не перестает шокировать зрителей своими откровенными и вызывающими нарядами.

Общество Названа главная опасность фастфуда для детей Регулярное употребление в пищу фастфуда ведет к проявлению аллергических реакций, так как в организме накапливаются особые вещества.

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Происшествия Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.

Шоу-бизнес Решетова переживает, что поправилась за время беременности Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.

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