Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»RT на русском 10:41
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
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с чего всё началось
«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трёхстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — заявил Коболев.RT на русском10:41
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Общество
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
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Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
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Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
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Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Маша Малиновская вышла без белья на ковровую дорожку
Кто-то выбирает скромные наряды, кто-то предпочитает образы в стиле роковой красотки, а кто-то не перестает шокировать зрителей своими откровенными и вызывающими нарядами.
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Общество
Названа главная опасность фастфуда для детей
Регулярное употребление в пищу фастфуда ведет к проявлению аллергических реакций, так как в организме накапливаются особые вещества.
Обновлено в 20:02
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Происшествия
В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес
Решетова переживает, что поправилась за время беременности
Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.
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Шоу-бизнес
Актриса Порошина призналась в нехватке мужской поддержки
"Совсем не люблю одиночества", - написала Порошина.
Обновлено в 14:34
Общество
РЭО и «РТ-Инвест» создадут совместного оператора фандоматов
Российский экологический оператор (РЭО) и компания "РТ-Инвест" (входит в корпорацию "Ростех") создадут совместного оператора фандоматов - аппаратов по приему использованной тары.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры
6-летний мальчик уже начал подготовку к пополнению в своей семье.
Обновлено в 14:43
Политика
Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады за «пробивание дна»
Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук не исключил, что указ Зеленского о роспуске парламента признают неконституционным, и заявил, что в окружении президента есть план на такой случай.
Обновлено в 19:18
Наука
Обнаружены следы охватившей всю Европу эпидемии Юстиниановой чумы
Учёные-генетики нашли следы ещё одной эпидемии чумы охватившей всю Европу.
Обновлено в 15:20
Политика
Путин впервые прокомментировал дело Калви
Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал дело в отношении американского инвестора, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
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Авто
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Электрические внедорожники и пикапы американской компании Rivian смогут подзаряжать батареи друг друга при помощи специального кабеля.
Обновлено в 11:16
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено в 11:52
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Общество
В Марий Эл заброшенку изучают с квадрокоптера, а тем, кто за нее возьмется, денег дадут
В Марий Эл начала работать программа по возвращению в сельскохозяйственный оборот заброшенной в прежние годы пашни.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ
Следственный комитет России (СК) задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 15:31
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В Германии 23 человека пострадали в аварии со школьным автобусом
В Германии автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали 23 человека.
Обновлено в 20:07
Общество
Современный сад в Новокубанске: сказка становится былью
Всего второй год, как в Новокубанске у микрорайона Капланово в чистом поле вырос диковинный сад ООО «Южная плодоовощная компания».
Обновлено в 07:43