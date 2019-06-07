В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»RT на русском 10:41

с чего всё началось

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Происшествия Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.

Политика Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.

Политика Зеленский ответил на петицию об отставке Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Политика Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Происшествия Краснодарцу дали 24 года колонии за тройное убийство Суд назначил виновному 24 года колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и семь месяцев.

Политика Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Автоспорт Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике Британец проехал лучший круг за 1 минуту 12,767 секунды. Второй результат у напарника Хэмилтона финна Вальттери Боттаса.

Здоровье В Башкирии выявлен лейкоз крупного рогатого скота При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота в ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» отобранного у главы крестьянского фермерского хозяйства Кушнаренковского района Республики Башкортостан, были обнаружены антитела к возбудителю лейкоза.

Политика На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.

Происшествия В Киевской области пропал самолет Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.

Футбол КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Армия и оружие Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.

Шоу-бизнес Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.

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Наука Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.

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Интернет Хакеры создали клон сайта Cryptohopper. Он распространяет вирусы Фишинговый сайт, стилизованный под сервис Cryptohopper, обнаружил пользователь Twitter под ником Fumik0_.

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.

Политика Бывший завод Порошенко перейдет в собственность России Севастопольский морской завод, ранее принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко, перейдёт в государственную собственность России.

Общество Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.

Футбол «Реал» начал продавать футболки Азара В сети появились фотографии из клубного магазина мадридского клуба в аэропорту "Эль Прат" в Барселоне.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.