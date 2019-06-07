Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»RT на русском 10:41
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
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с чего всё началось
«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трёхстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — заявил Коболев.RT на русском10:41
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
Политика
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет и таких планов не существует.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
Обновлено в 03:02
Политика
Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Авто
Российская сборная по футболу поедет на автомобилях Volkswagen
В рамках сотрудничества компания передаст РФС 10 автомобилей Volkswagen, которые станут официальными автомобилями сборной.
Обновлено в 11:07
Политика
Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя
Русфонд может получить права на использование имени и фотографий Фриске при проведении благотворительных акций, а также получать процент от исполнения ее песен и использования музыкальных клипов.
Обновлено в 05:57
Наука
Уникальный бассейн задумали построить в Лондоне
Строительство 55-этажного здания под названием «Бескрайний Лондон» (Infinity London) начнется в 2020 году.
Обновлено в 07:07
ЖКХ
Сроки отключения горячей воды в России сократятся
В ряде районов Москвы, например, отключение горячей воды уже происходит один раз в два года.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин рассказал о кризисе модели мировой экономики на ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что планы по развитию страны должны учитывать происходящее в мире.
Обновлено в 08:38
Политика
Путин посоветовал бизнесменам в РФ «не воровать и вести себя прилично»
Путин напомнил бизнесменам о библейской заповеди «не укради» и посоветовал «вести себя прилично».
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Авто
Toyota и Subaru совместно разработают платформу для электромобилей
Планируется сделать платформу универсальной, чтобы она могла использоваться при производстве автомобилей различных типов, включая седаны, а также кроссоверы класса C и D. Ожидается, что одной из первых моделей, которая поедет на новой тележке, станет кроссовер С-класса, который в дальнейшем будет продаваться отдельно под брендом каждой из компаний.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Обновлено в 08:46
Общество
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Экономика
Российский ретейлер начнет продавать еду в кредит
Российский ретейлер начнет продавать еду в кредит. Это стало известно сегодня, 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В Калужской области трое рабочих утонули в навозе
Обновлено в 10:04
Авто
В России отзывают более 300 автомобилей BMW X7
Причиной отзыва автомобилей является возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки.
Обновлено в 07:15
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Футбол
Врачи «Зенита» займутся коленом Кокорина со следующей недели
Обновлено в 10:09
Здоровье
Врио губернатора Игорь Бабушкин посетил пришкольный лагерь
Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Весёлая планета» на базе СОШ № 32 стал первым объектом системы образования, который посетил новый врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.
Обновлено в 08:47
Политика
Бывший завод Порошенко перейдет в собственность России
Севастопольский морской завод, ранее принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко, перейдёт в государственную собственность России.
Обновлено в 10:30