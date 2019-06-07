В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»RT на русском 10:41

с чего всё началось

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

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