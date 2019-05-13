Энергетика

В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июнеRT на русском вчера в 21:56

Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
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В «Нафтогазе» запланировали увеличить тарифы на газ для населения

Московский Комсомолецвчера в 22:27

Тарифные качели: Украина снова повышает цены на газ после майского снижения

РЕН ТВвчера в 11:32

«Нафтогаз» анонсировал повышение цен на газ для украинцев с 1 июня

Телеканал 360°вчера в 14:42

Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении

Газета.Ruвчера в 11:42

На Украине вместо обещанного снижения с 1 июня цены на газ повысятся

Известиявчера в 11:41

В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне

RT на русскомвчера в 21:56

Украинцам снова повысят цену на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить

ТАССвчера в 11:28
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Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия

Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов

В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Обновлено вчера в 14:28
Политика

Китай объявил ответные меры в торговой войне с США

С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.
Обновлено вчера в 16:33
Общество

Россиянам напомнили о правилах ввоза хамона

Ранее сообщалось о том, что Минсельхоз захотел начать изымать и утилизировать в России часть товаров, которые ввозятся в страну физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования или приходят в Россию почтовыми отправлениями.
Обновлено вчера в 19:31
Армия и оружие

Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта

Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено вчера в 13:16
Политика

Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов

Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено вчера в 02:10
Политика

Японский депутат покинет партию после слов о «войне» за Курилы

Обновлено в 00:43
Транспорт

Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие

ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России

Генерал Николай Игнатов, занимавший пост начальника штаба—первого замкомандующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ), уволен из вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Обновлено вчера в 06:37
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»

В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия

Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения

В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль

Обновлено вчера в 16:53
Футбол

Бэйла может арендовать «Тоттенхэм»

Обновлено в 01:09
Политика

Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено 12 мая в 21:02
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов

«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Два самолета столкнулись на Аляске

Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции

Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Максим Покровский из «Ногу свело!» — о дочери, алкоголе и популярности

В интервью 5-tv.ru создатель коллектива Максим Покровский рассказал о дочери, которая живет в США и планах на будущее.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Глава ПЦУ отказался от участия в «послании мира» Зеленского

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний не принял участие в "послании мира" к жителям Крыма и Донбасса, которое опубликовал украинский избранный президент Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 20:16
Транспорт

Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 07:45
Авто

Компания Citroen показала концепт электромобиля на выставке во Франции

Производственный концерн Citroen представит концептуальную модель инновационного электромобиля на выставку VivaTech, которая начнется 16 мая во Франции.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В Чите кондуктор «заминировал» троллейбус

Следователи установили, что подозреваемый изготовил муляж взрывного устройства и оставил его в троллейбусе, чтобы сорвать свой рабочий день.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие

В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

Размещая на территории Европы ядерное оружие, США, по сути, готовятся к его применению с разрешения самих этих неядерных государств, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Обновлено вчера в 22:17
Экономика

Часть россиян освободят от подоходного налога

Согласно документу, россияне, которым списали безнадежную задолженность, не будут платить 13 процентов подоходного налога в бюджет.
Обновлено вчера в 22:27
Политика

Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
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