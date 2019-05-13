Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июнеRT на русском вчера в 21:56
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
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Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
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Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
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Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
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Политика
Китай объявил ответные меры в торговой войне с США
С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.
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Общество
Россиянам напомнили о правилах ввоза хамона
Ранее сообщалось о том, что Минсельхоз захотел начать изымать и утилизировать в России часть товаров, которые ввозятся в страну физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования или приходят в Россию почтовыми отправлениями.
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Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
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Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено вчера в 02:10
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
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Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России
Генерал Николай Игнатов, занимавший пост начальника штаба—первого замкомандующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ), уволен из вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
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Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»
В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
Обновлено вчера в 16:53
Футбол
Бэйла может арендовать «Тоттенхэм»
Обновлено в 01:09
Политика
Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено 12 мая в 21:02
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
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Общество
Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов
«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Два самолета столкнулись на Аляске
Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции
Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Максим Покровский из «Ногу свело!» — о дочери, алкоголе и популярности
В интервью 5-tv.ru создатель коллектива Максим Покровский рассказал о дочери, которая живет в США и планах на будущее.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Глава ПЦУ отказался от участия в «послании мира» Зеленского
Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний не принял участие в "послании мира" к жителям Крыма и Донбасса, которое опубликовал украинский избранный президент Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 20:16
Транспорт
Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 07:45
Авто
Компания Citroen показала концепт электромобиля на выставке во Франции
Производственный концерн Citroen представит концептуальную модель инновационного электромобиля на выставку VivaTech, которая начнется 16 мая во Франции.
Обновлено вчера в 16:33
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В Чите кондуктор «заминировал» троллейбус
Следователи установили, что подозреваемый изготовил муляж взрывного устройства и оставил его в троллейбусе, чтобы сорвать свой рабочий день.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Размещая на территории Европы ядерное оружие, США, по сути, готовятся к его применению с разрешения самих этих неядерных государств, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Обновлено вчера в 22:17
Экономика
Часть россиян освободят от подоходного налога
Согласно документу, россияне, которым списали безнадежную задолженность, не будут платить 13 процентов подоходного налога в бюджет.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27