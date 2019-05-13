Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июнеRT на русском вчера в 21:56
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Гаджеты
В WhatsApp обнаружили уязвимость для программ слежки
В приложении мессенджера WhatsApp содержится уязвимость, которая делает возможным использование программ слежения за пользователями, пишет The Financial Times со ссылкой на экспертов и команду мессенджера.
Обновлено в 03:39
Авто
Парад уродцев: 15 самых некрасивых концептов
Обновлено в 03:00
Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Баскетбол
Бретт Браун останется на посту главного тренера «Филадельфии»
Бретт Браун останется на посту главного тренера «Филадельфии» в сезоне-2019/20, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на владельца клуба Джоша Харриса.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Рейнгольд: «Считаю, что Глушаков больше не должен играть в „Спартаке“»
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал новость о том, что Денис Глушаков «сливал» информацию о проблемах «Спартака» и настраивал команду против тренера.
Обновлено в 03:48
Общество
В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы
По данным министерства образования за 2018 год, в стране подготовлено около 1 тысячи человек рабочих специальностей.
Обновлено в 01:53
Наука
Аспирин оказался способен вызвать внутричерепное кровоизлияние
Ученые из медицинского колледжа Университета Чанг Гун в Тайване выяснили, что даже низкие дозы аспирина увеличивают риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 01:47
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" закрыла авторскую программу Сергея Доренко "Подъем".
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
САА потеряла контроль над городом в Хаме под натиском боевиков
Обновлено вчера в 23:29
Кино
«Игру престолов» не смотрело более 70% россиян
71% россиян не смотрели и не планируют смотреть сериал «Игра престолов», говорится в данных опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 03:26
Авто
Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России
Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Общество
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии
Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
В Раду внесли новое постановление с датой инаугурации Зеленского
Внефракционный народный депутат, единственный член депутатского объединения «За Зеленского» Виталий Куприй зарегистрировал в Верховной раде ещё один проект постановления о назначении даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено вчера в 21:17
Общество
В США суд обязал Bayer выплатить $2 млрд заболевшим раком супругам
Суд в Сан-Франциско обязал концерн выплатить двум американцам, заболевшим раком, более 2 млрд долларов.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Сердюков стал главой совета директоров ОАК
Новым председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) стал директор авиационного кластера госкорпорации Ростех, бывший глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Бросившего мать своего ребенка Головина сняли с артисткой Поплавской
Съемки проходили в Мурманской области. В своем аккаунте той же соцсети Поплавская также обнародовала фото с Головиным.
Обновлено в 03:21
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви
Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Таможня возбудила дело из-за таблеток против курения в посылке
Столичная таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении сотрудников интернет-магазина «Виаграгуру», которые заказали у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением Unidep.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице
Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.
Обновлено в 03:38
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ
Обновлено в 02:44
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено 12 мая в 10:00
Происшествия
В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Общество
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41