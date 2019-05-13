Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июнеRT на русском вчера в 21:56
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Наука
В Сибири обнаружено одеяние жреца бронзового века
В Сибири, а точнее на территории Новосибирска, ученым-археологам удалось найти захоронение, которое относится к бронзовому веку.
Обновлено вчера в 02:12
Экономика
Экспансию госбанков в финсекторе РФ предложили ограничить законом
Минэкономразвития разработало законопроект, направленный на ограничение роста доли госучастия в финансовой системе РФ: министерство предлагает запретить государственным структурам приобретать финансовые организации.
Обновлено в 01:40
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Политика
Песков раскрыл темы ближайших переговоров Путина и Помпео
Президент России Владимир Путин обсудит в Сочи с госсекретарём США Майком Помпео и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым вопросы разоруженческой тематики, а также ситуации вокруг Ирана, Сирии и Венесуэлы.
Обновлено в 05:47
Политика
Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
В Вашингтоне полиция вошла в здание посольства Венесуэлы, где остаются сторонники венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщают информационные агентства.
Обновлено вчера в 21:20
Шоу-бизнес
В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки
Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Токаев поручил создать специальную экономическую зону на Байконуре
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать специальную экономическую зону на Байконуре.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Мужчина во Внуково похитил у попутчика сумку с $210 тысячами
Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви
Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.
Обновлено в 03:57
Интернет
FT: звонки в WhatsApp использовались для установки шпионских программ
Обнаруженная в мессенджере WhatsApp уязвимость использовалась хакерами для установки на смартфон программ-шпионов, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные компании.
Обновлено в 04:33
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Общество
Российская учительница назвала ученицу дебильной дурой и пожалела о ее рождении
Обновлено в 04:49
Происшествия
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100
«В настоящий момент установлено, что сигнал "тревога" был объявлен руководителем полетов через 80 секунд после посадки потерпевшего крушение борта 89098, хотя, по нормативным актам, это должно быть сделано сразу после получения тревожного сигнала от SSJ-100, и во всяком случае — до начала снижения воздушного судна», — сказал источник.
Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес
Шоу Цымбалюк-Романовской в храме Христа Спасителя не состоялось
Выступление бывшей супруги Армена Джигарханяна в храме Христа Спасителя было отменено по весьма банальной причине: слишком низким оказался спрос на билеты.
Обновлено в 05:16
Политика
Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Размещая на территории Европы ядерное оружие, США, по сути, готовятся к его применению с разрешения самих этих неядерных государств, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Ушел из жизни вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
Врио Главы Башкирии 14 мая сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, который курировал силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В США официант вернул полмиллиона долларов забывчивой посетительнице
В пиццерии в Нью-Йорке официант вернул чек на 424 тысячи долларов посетительнице.
Обновлено в 03:31
Музыка
Шнуров высказался о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Наступление на Донбасс: украинский генерал предостерег от «кровавой бойни»
Вооруженные силы Украины могут за довольно короткий временной промежуток дойти вплоть до границы с Россией в Донбассе, однако сразу после этого начнется настоящая кровавая война.
Обновлено в 04:01
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Футбол
Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ
Обновлено в 02:44
Культура
Спектакль из Поднебесной откроет фестиваль Чехова
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о вандализме из-за оскорбительной надписи о Путине на здании МВД по Ярославской области
Полиция возбудила уголовное дело о вандализме из-за оскорбительной надписи о Путине на здании Управления МВД по Ярославской области.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток
Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Общество
В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному
Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
Авиалайнер компании "Аэрофлот" находился в воздухе уже 40 минут, когда неожиданно подал сигнал бедствия.
Обновлено в 03:35
Здоровье
Эксперты назвали пять вредных «диетических» продуктов
Обновлено в 04:55
Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09