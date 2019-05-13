Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июнеRT на русском вчера в 21:56
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
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