Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июнеRT на русском вчера в 21:56
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
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Зачем менять спирт Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
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Очаги аварийности в Москве появляются из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
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В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость
Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.
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Роскачество проверило плавленые сыры
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Политика
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Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
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Общество
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Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
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Политика
Кузнецов ушёл с поста сити-менеджера Читы, Сапожников займёт его место
После ухода последнего с поста сити-менеджера в ноябре 2016 года возглавил администрацию.
Обновлено в 00:29
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Названы пять главных признаков онкологии кожи
Ранее специалисты назвали продукт, увеличивающий риск рака, также эксперты перечислили основные симптомы онкологического заболевания.
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Кино
Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов»
В сериале «Игра престолов» россиянам больше всего нравятся такие персонажи, как Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.
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Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
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Федор Конюхов установил сразу несколько мировых рекордов
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США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной
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Обновлено вчера в 23:25
Общество
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма на месте сквера
Жители протестуют против строительства на месте зеленой зоны храма святой Екатерины.
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Политика
National Interest предложил способ примирения России и США
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Происшествия
В Чите кондуктор пойдет под суд за «минирование» троллейбуса
Следователи Читинской полиции передали в суд уголовное дело в отношении кондуктора троллейбусного управления.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерах
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