Финансы
В ближайшие два года Киеву предстоит выплатить внешним кредиторам рекордную сумму - 12 миллиардов долларов. Это признал глава украинского Нацбанка Яков Смолий. Его заявления цитирует РИА Новости.
Российская газета02:47
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с чего всё началось
Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил о том, что в течение ближайших двух лет Украина планирует выплатить по госдолгу около $12 млрд, включая проценты, передает VOX Ukraine.Газета.Ru01:48
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Финансы
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