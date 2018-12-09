с чего всё началось

В ближайшие два года Киеву предстоит выплатить внешним кредиторам рекордную сумму - 12 миллиардов долларов. Это признал глава украинского Нацбанка Яков Смолий. Его заявления цитирует РИА Новости.

В Нацбанке Украины рассказали о рекордных выплатах по госдолгу

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