с чего всё началось

В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Первый транш на пять миллиардов Киев получил в марте 2015-го, второй — на 1,7 миллиарда — в августе того же года, а третий и четвертый — по миллиарду каждый — в 2016 и 2017 годах.

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