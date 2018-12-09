с чего всё началось

В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Первый транш на пять миллиардов Киев получил в марте 2015-го, второй — на 1,7 миллиарда — в августе того же года, а третий и четвертый — по миллиарду каждый — в 2016 и 2017 годах.

В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардных выплатах по госдолгу

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Финансы Финансы Предельный возраст заемщиков повысили Сбербанк России повысил предельный возраст выдачи потребительского кредита на пять лет.

Финансы Финансы Deutsche Bank мог участвовать в отмывании денег Danske Bank 6 декабря 2018 года стало известно, что немецкий Deutsche Bank мог быть тем самым европейским банком, через американское подразделение которого была проведена значительная часть подозрительных операций датского Danske Bank.

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Финансы Финансы Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 40 млрд р на 98дн Объем предложения был 40 миллиардов рублей, спрос - 140,08 миллиарда, в аукционе участвовало шесть кредитных организаций.

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