Финансы
В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Первый транш на пять миллиардов Киев получил в марте 2015-го, второй — на 1,7 миллиарда — в августе того же года, а третий и четвертый — по миллиарду каждый — в 2016 и 2017 годах.
РИА Новостивчера в 23:31
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Финансы
Кудрин прогнозирует инфляцию на уровне 4,6-5,5% в 2019 году
Инфляция будет находиться на уровне 4,6-5,5% в 2019 году, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 00:37
Финансы
Экономист озвучил курс рубля на 2019 год
Назван вероятный курс российской национальной валюты по отношению к доллару в 2019 году. Ожидается преодоление отметки в 70 рублей.
Обновлено в 00:50
Финансы
Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года
Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно.
Обновлено вчера в 23:58
Финансы
Курсы доллара и евро упали после сделки ОПЕК+
Курс американской валюты упал на 76 копеек и составил 66,08 рубля за один доллар. Курс евро потерял 77 копеек и составляет 75,32 рубля.
Обновлено 07 декабря в 13:23
Финансы
Международные резервы в России за неделю незначительно увеличились
Международные резервы России за неделю, закончившуюся 30 ноября, увеличились на $0,3 млрд — до $462,1 млрд, сообщил ЦБ.
Обновлено 07 декабря в 10:01
Финансы
Deutsche Bank мог участвовать в отмывании денег Danske Bank
6 декабря 2018 года стало известно, что немецкий Deutsche Bank мог быть тем самым европейским банком, через американское подразделение которого была проведена значительная часть подозрительных операций датского Danske Bank.
Обновлено 07 декабря в 13:05
Финансы
Безработица в США в ноябре ожидаемо сохранилась на уровне 3,7%
Безработица в США в ноябре сохранилась на уровне октября в 3,7%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 155 тысяч, сообщает министерство труда страны.
Обновлено 07 декабря в 08:38
Финансы
Основным катализатором укрепления рубля станут итоги саммита ОПЕК+
Если ОПЕК+ сможет согласовать сокращение добычи нефти на приемлемом уровне, то российская валюта на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 65,00-66,00 рублей за доллар США.
Обновлено 07 декабря в 07:00
Финансы
119 российских банков получили базовую лицензию
Сегодня, 7 декабря 2018 года, заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев сообщил, что к настоящему моменту 119 банков получили базовую лицензию, базовые лицензии ещё 31 кредитной организации находятся процессе регистрации.
Обновлено 07 декабря в 07:23
Финансы
Как центробанки спасают экономику во время кризиса
До сих пор среди участников финансовых отношений существуют противоречивые мнения, насколько результативны были действия ФРС, так как хотя регулятор смог снизить процентные ставки и безработицу, сектор кредитования долгое время оставался проблемным из-за того, что инвестиции в реальную экономику не росли.
Обновлено 07 декабря в 09:00
Финансы
Объем денежной базы за неделю снизился на 108,4 млрд рублей
В период с 23 по 30 ноября текущего года денежная база в России снизилась на 108,4 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка.
Обновлено 07 декабря в 03:58
Финансы
Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 40 млрд р на 98дн
Объем предложения был 40 миллиардов рублей, спрос - 140,08 миллиарда, в аукционе участвовало шесть кредитных организаций.
Обновлено 07 декабря в 06:10
Финансы
Битва за Bitcoin Cash и новости ETF
Решение принимается комиссией из пяти человек, единственный член которой, откровенно поддерживающий ETF, это Эстер Пирс.
Обновлено 07 декабря в 06:55
Финансы
Предельный возраст заемщиков повысили
Сбербанк России повысил предельный возраст выдачи потребительского кредита на пять лет.
Обновлено 07 декабря в 08:22
Финансы
Повышение пенсии с 1 мая 2018 года и на сколько, последние новости
Повышение пенсии с 1 мая 2018 года и на сколько, последние новости Российские законодательные нормы достаточно сильно изменились, если брать во внимание ситуацию до и после 1 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 15:59