Финансы
В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Первый транш на пять миллиардов Киев получил в марте 2015-го, второй — на 1,7 миллиарда — в августе того же года, а третий и четвертый — по миллиарду каждый — в 2016 и 2017 годах.
РИА Новостивчера в 23:31
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Финансы
Глава Счетной палаты прогнозирует в следующем году инфляцию в 4,6-5,5%
Рост потребительских цен в стране в следующем году составит 4,6-5,5%, прогнозирует глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 00:37
Финансы
Рубль мало меняется к доллару и к евро в ожидании решения ОПЕК+
Рубль в начале торгов пятницы мало менялся к доллару и к евро в отсутствие сильных внешних сигналов пока инвесторы ожидают решения ОПЕК+ по параметрам добычи нефти.
Обновлено 07 декабря в 13:23
Финансы
Международные резервы в России за неделю незначительно увеличились
Международные резервы России за неделю, закончившуюся 30 ноября, увеличились на $0,3 млрд — до $462,1 млрд, сообщил ЦБ.
Обновлено 07 декабря в 10:01
Финансы
ФРС США думает изменить денежную политику
Процентные ставки уже близки к нейтральному уровню, отметил в конце ноября председатель ФРС Джером Пауэлл.
Обновлено 07 декабря в 11:31
Финансы
Deutsche Bank мог участвовать в отмывании денег Danske Bank
6 декабря 2018 года стало известно, что немецкий Deutsche Bank мог быть тем самым европейским банком, через американское подразделение которого была проведена значительная часть подозрительных операций датского Danske Bank.
Обновлено 07 декабря в 13:05
Финансы
119 российских банков получили базовую лицензию
Сегодня, 7 декабря 2018 года, заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев сообщил, что к настоящему моменту 119 банков получили базовую лицензию, базовые лицензии ещё 31 кредитной организации находятся процессе регистрации.
Обновлено 07 декабря в 07:23
Финансы
Объем денежной базы за неделю снизился на 108,4 млрд рублей
В период с 23 по 30 ноября текущего года денежная база в России снизилась на 108,4 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка.
Обновлено 07 декабря в 03:58
Финансы
Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 40 млрд р на 98дн
Объем предложения был 40 миллиардов рублей, спрос - 140,08 миллиарда, в аукционе участвовало шесть кредитных организаций.
Обновлено 07 декабря в 06:10
Финансы
Битва за Bitcoin Cash и новости ETF
Решение принимается комиссией из пяти человек, единственный член которой, откровенно поддерживающий ETF, это Эстер Пирс.
Обновлено 07 декабря в 06:55
Финансы
Предельный возраст заемщиков повысили
Сбербанк России повысил предельный возраст выдачи потребительского кредита на пять лет.
Обновлено 07 декабря в 08:22
Финансы
«Уралсиб» пристрастился к Большой игре
Возможно, «Уралсиб» подготовил что-то новое и в самих заданиях, но их суть пока не раскрываются.
Обновлено 07 декабря в 06:39
Финансы
Клиринговая площадка Eurex меняет Лондон на Франкфурт
6 декабря 2018 года клиринговая площадка Eurex сообщила, что заручилась поддержкой 24 крупнейших банков мира для клиринга операций РЕПО во Франкфурте.
Обновлено 07 декабря в 02:36
Финансы
Газпромбанк раскрыл финансовые требования по зарубежным юрисдикциям
Газпромбанк, третий по величине активов российский банк, полностью раскрыл географию своих зарубежных финансовых требований на последнюю отчетную дату (1 октября).
Обновлено 07 декабря в 04:03
Финансы
Когда и сколько денег получила Молдова от МВФ и Всемирного банка
Молдова за 10 мес. 2018 г. получила от ВБ и МВФ для поддержки бюджета кредиты на общую сумму $15,2 млн. и 24,9 млн. евро.
Обновлено 07 декабря в 17:00
Финансы
Повышение пенсии с 1 мая 2018 года и на сколько, последние новости
Повышение пенсии с 1 мая 2018 года и на сколько, последние новости Российские законодательные нормы достаточно сильно изменились, если брать во внимание ситуацию до и после 1 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 15:59