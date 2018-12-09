Финансы
В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Первый транш на пять миллиардов Киев получил в марте 2015-го, второй — на 1,7 миллиарда — в августе того же года, а третий и четвертый — по миллиарду каждый — в 2016 и 2017 годах.
РИА Новостивчера в 23:31
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с чего всё началось
Об этом он рассказал в интервью VOX Ukraine, высказывая своё мнение по поводу новой программы Международного валютного фонда (МВФ) по кредитованию Украины.RT на русском01:47
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Финансы
Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года
Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
Обновлено в 04:48
Финансы
Кудрин прогнозирует инфляцию на уровне 4,6-5,5% в 2019 году
Инфляция будет находиться на уровне 4,6-5,5% в 2019 году, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 00:37
Финансы
Курсы доллара и евро упали после сделки ОПЕК+
Курс американской валюты упал на 76 копеек и составил 66,08 рубля за один доллар. Курс евро потерял 77 копеек и составляет 75,32 рубля.
Обновлено 07 декабря в 13:23
Финансы
Международные резервы в России за неделю незначительно увеличились
Международные резервы России за неделю, закончившуюся 30 ноября, увеличились на $0,3 млрд — до $462,1 млрд, сообщил ЦБ.
Обновлено 07 декабря в 10:01
Финансы
Deutsche Bank мог участвовать в отмывании денег Danske Bank
6 декабря 2018 года стало известно, что немецкий Deutsche Bank мог быть тем самым европейским банком, через американское подразделение которого была проведена значительная часть подозрительных операций датского Danske Bank.
Обновлено 07 декабря в 13:05
Финансы
Центробанк спрогнозировал инфляцию в 4% к концу года
Центробанк спрогнозировал инфляцию в 4% к концу текущего года. Об этом регулятор сообщил в четверг в бюллетене «О чем говорят тренды».
Обновлено 07 декабря в 09:26
Финансы
119 российских банков получили базовую лицензию
Сегодня, 7 декабря 2018 года, заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев сообщил, что к настоящему моменту 119 банков получили базовую лицензию, базовые лицензии ещё 31 кредитной организации находятся процессе регистрации.
Обновлено 07 декабря в 07:23
Финансы
Основным катализатором укрепления рубля станут итоги саммита ОПЕК+
Если ОПЕК+ сможет согласовать сокращение добычи нефти на приемлемом уровне, то российская валюта на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 65,00-66,00 рублей за доллар США.
Обновлено 07 декабря в 07:00
Финансы
Безработица в США в ноябре ожидаемо сохранилась на уровне 3,7%
Безработица в США в ноябре сохранилась на уровне октября в 3,7%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 155 тысяч, сообщает министерство труда страны.
Обновлено 07 декабря в 08:38
Финансы
Битва за Bitcoin Cash и новости ETF
Решение принимается комиссией из пяти человек, единственный член которой, откровенно поддерживающий ETF, это Эстер Пирс.
Обновлено 07 декабря в 06:55
Финансы
Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 40 млрд р на 98дн
Объем предложения был 40 миллиардов рублей, спрос - 140,08 миллиарда, в аукционе участвовало шесть кредитных организаций.
Обновлено 07 декабря в 06:10
Финансы
В России начался бум рискованной ипотеки
Доля наиболее рискованных жилищных займов — с первоначальным взносом менее одной десятой стоимости квартиры — в последние годы выросла в общем объеме выдачи и достигает 7 процентов, добавляет Туманова.
Обновлено 07 декабря в 11:21
Финансы
«Уралсиб» пристрастился к Большой игре
Возможно, «Уралсиб» подготовил что-то новое и в самих заданиях, но их суть пока не раскрываются.
Обновлено 07 декабря в 06:39
Финансы
Клиринговая площадка Eurex меняет Лондон на Франкфурт
6 декабря 2018 года клиринговая площадка Eurex сообщила, что заручилась поддержкой 24 крупнейших банков мира для клиринга операций РЕПО во Франкфурте.
Обновлено 07 декабря в 02:36
Финансы
Правительство Пакистана потребовало от центробанка согласовывать курс рупии
По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, министр финансов Асад Умар потребовал от управляющего Госбанком Пакистана (Центробанк) Тарика Баджвы ставить правительство в известность о планах понижения обменного курса.
Обновлено в 05:09