Экономика
В НСПК назвали безопасной Систему быстрых платежейТАСС 08:55
СБП полностью безопасна, заявил журналистам директор проекта СБП в Национальной системе платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что одной из причин, почему банк не присоединяется к Системе быстрых платежей, является кибербезопасность.
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