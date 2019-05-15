Экономика
В НСПК назвали безопасной Систему быстрых платежейТАСС 08:55
СБП полностью безопасна, заявил журналистам директор проекта СБП в Национальной системе платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что одной из причин, почему банк не присоединяется к Системе быстрых платежей, является кибербезопасность.
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Политика
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Происшествия
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Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
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Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни
Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено в 10:28
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СМИ: «Атлетико» завершил трансфер Эрреры
Эррера стал вторым игроком "Порту", пополнившим состав "Атлетико" в это межсезонье.
Обновлено в 07:32
Здоровье
В красноярском пансионате инвалидов возят на катафалке
Надзорные органы проведут проверку частного пансионата, где инвалидов и пенсионеров перевозят на катафалке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:40
Происшествия
СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца
«По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова.
Обновлено в 08:46
Политика
Кравчук объяснил, зачем Зеленский вернул Саакашвили гражданство
Экс-президент Украины Леонид Кравчук, занимавший пост первого главы Украинского государства, объяснил, почему действующий лидер страны Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
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Происшествия
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16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Более 300 детей погибли в сирийском лагере беженцев «Аль-Хол»
Более 300 детей погибли в сирийском лагере беженцев "Аль-Хол" в провинции Хасака с начала этого года, сообщают местные источники Федерального агентства новостей.
Обновлено в 08:32
Общество
Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов
Обновлено вчера в 09:30
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На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
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Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
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В Минобороны заявили о готовности Су-57 к серийному производству
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) готов запустить серийное производство новейшего истребителя пятого поколения Су-57, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
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33-летняя Ирина Шейк, которая вместе с актером Брэдли Купером воспитывает дочку Лею, показалась на публике в довольно необычном наряде.
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Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
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Здоровье
Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения
Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
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Мэр якутского города заставил игрока КВН извиниться за шутку
Мэр якутского города Вилюйска Нюргустан Афанасьев добился через суд извинений от игрока КВН за шутку на новогоднем выступлении.
Обновлено в 08:30