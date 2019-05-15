Экономика

В НСПК назвали безопасной Систему быстрых платежейТАСС 08:55

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СБП полностью безопасна, заявил журналистам директор проекта СБП в Национальной системе платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что одной из причин, почему банк не присоединяется к Системе быстрых платежей, является кибербезопасность.
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В НСПК назвали безопасной Систему быстрых платежей

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