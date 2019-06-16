Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии АлибасоваИзвестия 04:54
Продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 16 июня, рассказали в НИИ имени Склифосовского. «Пока всё еще в токсикологической реанимации, состоянии тяжелое», — сообщил сотрудник больницы «РИА Новости».
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с чего всё началось
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.РИА Новости04:28
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Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57
The National Interest отмечает, что ВВС США планирует в 2030-х годах заменить F-15 C и F-22, так как Россия и Китай все чаще используют истребители пятого поколения, как, например, Су-57.
Обновлено в 08:31
Политика
Медведчук заявил о 1000-процентном росте цен на газ на Украине
В результате политики украинских властей стоимость газа в стране за последние пять лет выросла более чем на 1 тыс. процентов, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Губернатор назвал виновных в обострении конфликта в Чемодановке
В субботу, 15 июня, во время второго схода жителей села Чемодановка губернатор Иван Белозерцев назвал виновных в обострении конфликта.
Обновлено в 07:00
Футбол
Барриос избежал серьезной травмы в матче с Аргентиной
Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос смог избежать серьёзной травмы в матче с Аргентиной.
Обновлено в 07:35
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
В День отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали нежное фото с сыном
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисоном.
Обновлено в 08:16
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52
Хоккей
Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»
Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Футбол
Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что может покинуть английский клуб.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка
Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 07:58
Футбол
Защитник «Шахтера» может перейти в московское «Динамо»
Обновлено в 07:45
Теннис
Мария Шарапова: «Турнир на Мальорке подходит для возвращения»
Россиянка Мария Шарапова отметила, что на турнире в Мальорке (Испания) не чувствует давления.
Обновлено в 08:36
Политика
Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС
Молдавский премьер Майя Санду заверила европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана в том, что новые власти страны не отступят от реализации принципов Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 08:54
Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины
В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Футбол
«Зенит» выиграл конкуренцию за Сутормина
По информации издания, после минувшего сезона к 25-летнему футболисту был серьезный интерес со стороны нескольких клубов РПЛ, однако петербуржцы сумели выиграть конкуренцию за игрока.
Обновлено в 08:49
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды
На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.
Обновлено в 08:07
Политика
Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе
Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Военные Латвии обнаружили российский корабль у своих границ
О приближении российского боевого корабля к границе Латвии 16 июня сообщила пресс-служба военного ведомства страны на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в ритуальном убийстве
По предварительным данным, обстоятельства таковы, что у старшего сына хоккеиста, 18-летнего Максима, вечером по неизвестным пока причинам возник конфликт с матерью, после чего он схватил нож и попытался нанести смертельный удар.
Обновлено 14 июня в 06:46