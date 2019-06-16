В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии АлибасоваИзвестия 04:54

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.

с чего всё началось

Продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 16 июня, рассказали в НИИ имени Склифосовского. «Пока всё еще в токсикологической реанимации, состоянии тяжелое», — сообщил сотрудник больницы «РИА Новости».

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

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