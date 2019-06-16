Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии АлибасоваИзвестия 04:54

Продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 16 июня, рассказали в НИИ имени Склифосовского. «Пока всё еще в токсикологической реанимации, состоянии тяжелое», — сообщил сотрудник больницы «РИА Новости».
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с чего всё началось

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
РИА Новости04:28

Подробнее о событии

Медики сообщили о тяжелом состоянии Алибасова

Телеканал 360°06:07

В больнице оценили состояние Бари Алибасова

Lenta.ru05:22

Медики рассказали о состоянии здоровья Бари Алибасова

Комсомольская правда04:52

Представитель Алибасова ответил на сообщения о состоянии продюсера

РБК05:02

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Известия04:54

У Алибасова снова поднялась температура

Вести.Ru05:06

В больнице рассказали о состоянии Бари Алибасова

RT на русском04:40
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Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 14:03
Общество

В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Политика

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих

В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57

The National Interest отмечает, что ВВС США планирует в 2030-х годах заменить F-15 C и F-22, так как Россия и Китай все чаще используют истребители пятого поколения, как, например, Су-57.
Обновлено в 08:31
Политика

Медведчук заявил о 1000-процентном росте цен на газ на Украине

В результате политики украинских властей стоимость газа в стране за последние пять лет выросла более чем на 1 тыс. процентов, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Губернатор назвал виновных в обострении конфликта в Чемодановке

В субботу, 15 июня, во время второго схода жителей села Чемодановка губернатор Иван Белозерцев назвал виновных в обострении конфликта.
Обновлено в 07:00
Футбол

Барриос избежал серьезной травмы в матче с Аргентиной

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос смог избежать серьёзной травмы в матче с Аргентиной.
Обновлено в 07:35
Общество

Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

В День отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали нежное фото с сыном

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисоном.
Обновлено в 08:16
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52
Хоккей

Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»

Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Футбол

Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что может покинуть английский клуб.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка

Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 07:58
Футбол

Защитник «Шахтера» может перейти в московское «Динамо»

Обновлено в 07:45
Теннис

Мария Шарапова: «Турнир на Мальорке подходит для возвращения»

Россиянка Мария Шарапова отметила, что на турнире в Мальорке (Испания) не чувствует давления.
Обновлено в 08:36
Политика

Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС

Молдавский премьер Майя Санду заверила европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана в том, что новые власти страны не отступят от реализации принципов Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 08:54
Политика

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Футбол

«Зенит» выиграл конкуренцию за Сутормина

По информации издания, после минувшего сезона к 25-летнему футболисту был серьезный интерес со стороны нескольких клубов РПЛ, однако петербуржцы сумели выиграть конкуренцию за игрока.
Обновлено в 08:49
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды

На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске

Обновлено в 06:50
Политика

Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России

Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе

Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

Обновлено в 08:37
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Военные Латвии обнаружили российский корабль у своих границ

О приближении российского боевого корабля к границе Латвии 16 июня сообщила пресс-служба военного ведомства страны на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в ритуальном убийстве

По предварительным данным, обстоятельства таковы, что у старшего сына хоккеиста, 18-летнего Максима, вечером по неизвестным пока причинам возник конфликт с матерью, после чего он схватил нож и попытался нанести смертельный удар.
Обновлено 14 июня в 06:46
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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