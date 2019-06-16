Столичные врачи рассказали о состоянии Бари АлибасоваРИАМО 04:35

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.

с чего всё началось

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, он лечится в столичном НИИ имени Склифосовского после отравления жидкостью для прочистки труб, сообщил РИАМО в воскресенье представитель справочной медучреждения.

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