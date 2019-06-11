В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари АлибасоваРИА Новости 03:46

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в справочной службе больницы.

с чего всё началось

Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски. Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как по ошибке выпил жидкость для очистки труб.

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

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