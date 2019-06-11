Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари АлибасоваРИА Новости 03:46
Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски. Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как по ошибке выпил жидкость для очистки труб.
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с чего всё началось
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в справочной службе больницы.РИА Новости03:46
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Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Политика
Пушков оценил слова Макрона о восстановлении отношений с Россией
Напомним, что накануне Макрон заявил журналистам, что «Европа должна снова выстроить грамматику доверия и безопасности с Россией».
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновности
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.
Обновлено в 04:26
Футбол
Влашич согласился перейти в «Бешикташ»
Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, который провел сезон в РПЛ за ЦСКА, близок к переходу в «Бешикташ».
Обновлено в 03:38
Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
США ввели новые санкции против Сирии
Напомним, в мая президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год ранее введённых ограничительных мер в отношении Сирии.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Финансы
Трамп раскритиковал деятельность ФРС
Ранее Трамп уже выражал недовольство деятельностью ФРС и обсуждал возможность отставки Пауэлла.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Здоровье
Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Общество
Королева Великобритании поздравила россиян с праздником
Обновлено в 05:04
Авто
Где в России продаются самые старые автомобили
Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков
В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено вчера в 14:41
Общество
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Власти Москвы призывают не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Обновлено в 03:08
Происшествия
МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов
Пьяных водителей предлагается выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.
Обновлено в 04:35
Общество
Жаркая погода с дождем ожидается в столице на День России
Предстоящим днем, 12 июня, в Москве температура воздуха составит плюс 27–29 градусов. Ночью она опустится до 10 градусов тепла.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Здоровье
Назван разрушающий почки витамин
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Боец из Чечни арестован в Польше
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
В Саудовской Аравии 26 человек пострадали при обстреле аэропорта хуситами
Йеменские повстанцы-хуситы выпустили ракету по аэропорту города Абха в Саудовской Аравии. В результате ранения получили 26 человек.
Обновлено в 05:16
Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Футбол
Агент Карлиньоса рассказал, как узнал об интересе «Динамо» к игроку
Паулу Аффонсу, агент нападающего «Лугано» Карлиньоса, рассказал, как узнал об интересе к бразильцу со стороны российского клуба.
Обновлено в 05:43
Политика
В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов
Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Музыка
Ленни Кравиц выступит на «Кинотавре»
Обновлено в 04:06
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Глава немецких консерваторов призвала к сотрудничеству с РФ
Лидер правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что следует стремиться к сотрудничеству с Россией.
Обновлено в 04:50