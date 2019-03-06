Финансы

В НБУ сообщили о сокращении золотовалютных резервов УкраиныRT на русском 18:12

Национальный банк Украины заявил о сокращении золотовалютных резервов страны на 2,9% в феврале. Об этом сообщается на сайте НБУ.
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Нацбанк Украины объявил о падении объема золотовалютных резервов

REGNUM20:12

Нацбанк Украины сообщил о сокращении золотовалютных резервов

РЕН ТВ19:45

В Нацбанке Украины сообщили о сокращении золотовалютных резервов

Московский Комсомолец18:28

На Украине сообщили о сокращении золотовалютных резервов

Народные новости18:53

В Киеве заявили о сокращении золотовалютных резервов Украины

ФАН19:12

В НБУ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины

RT на русском18:12

Валютные резервы Австралии резко сократились в январе

Росбалт08:26
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Происшествия

Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима

Обновлено в 17:42
Армия и оружие

В Генштабе сочли нецелесообразным отказ от призыва на военную службу

По словам Бурдинского, в 2018 году соотношение численности контрактников к призывникам составило 1,7 к 1.
Обновлено в 20:18
Авто

В Женеве презентовали российские автомобили Aurus

Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась во вторник, 5 марта, на 89-м международном автосалоне в Женеве, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:07
Футбол

«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Пентагон заключил контракт на создание гиперзвукового боевого блока

Обновлено в 20:11
Политика

США пригрозили санкциями партнерам Венесуэлы

США не исключают санкций против третьих стран за ведение дел с властями Венесуэлы, заявил спецпредставитель США Эллиотт Абрамс.
Обновлено в 16:54
Авто

Ford задумался о закрытии двух заводов в России

Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.
Обновлено в 12:11
Политика

Украинский посол заявил, что его страна «стояла у истоков Европы»

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что Крым с древних времен был частью Украины, а сама страна «стояла у истоков Европы».
Обновлено в 19:58
Происшествия

Москвичи несут цветы к могиле Иосифа Сталина

Граждане несут к его могиле цветы, некоторые пришли с флагами СССР и портретами вождя.
Обновлено в 03:33
Политика

В «Нафтогазе» спрогнозировали полную потерю газового транзита

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко полагает, что Украина полностью потеряет транзит российского газа в Европу.
Обновлено в 20:30
Общество

В ООН оценили «черный» рынок человеческих органов

Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в 600 миллионов долларов в год, такие данные Управления ООН по наркотикам и преступности озвучены на открывшемся в Гватемале первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми, органами и тканями, сообщает издание Prensa Latina.
Обновлено в 17:56
Спорт

Биатлонистка Васильева может подать апелляцию до 14 марта

Российская биатлонистка Маргарита Васильева, ранее пропустившая третий допинг-тест за последние 12 месяцев, может обжаловать решение о признании ее виновной в уклонении от встречи с допинг-офицерами до 14 марта.
Обновлено в 17:19
Политика

Google исправила некорректное отображение Крыма на картах

Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.
Обновлено в 11:11
Происшествия

СК попросили возбудить новое дело после крушения под Сочи Ту-154

Адвокат родственников погибших в авиакатастрофе Игорь Трунов считает, что в отношении сотрудников аэропорта, занимавшихся дозаправкой Ту-154, необходимо возбудить дело о халатности.
Обновлено в 06:28
Экономика

Богатейшим россиянином по версии Forbes стал Леонид Михельсон

Самым богатым россиянином по версии журнала Forbes стал председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон.
Обновлено в 08:40
Авто

Bugatti выпустила самый дорогой автомобиль в мире

Французская компания Bugatti представила модель La Voiture Noire, ставшую самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 04:13
Политика

Reuters: Евросоюз расширит черный список офшоров

Страны Евросоюза разработали новый проект черного списка офшоров, которые не обеспечивают финансовую прозрачность и не предпринимают меры для борьбы с налоговыми преступлениями, передает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

Пакистан перехватил индийскую подлодку

Целью индийских летчиков стал лагерь террористов. В ответ на атаку по своей земле Пакистан сбил два самолета BBC Индии.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Сотрудница почты вскрыла порядка 100 чужих посылок в Чите

Работница почты уже признала свою вину, сейчас её отстранили от исполнения обязанностей, а вскоре уволят.
Обновлено в 20:13
Происшествия

Божена Рынска снова попала в больницу

Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице.
Обновлено в 14:32
Экономика

В России нашли пенсионерку-миллиардершу

Сама Дубленникова проживает в обычной петербургской квартире и ведет скромный быт.
Обновлено в 10:54
Общество

Скабееву раскритиковали за дорогую обувь на фотографии в Сети

Обновлено в 14:12
Общество

В США умер один из создателей электронного калькулятора

В США скончался один из создателей электронного калькулятора Джерри Мэрриман, который ушел из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено в 19:28
Здоровье

Редкие заболевания просят тонкой настройки законодательства

Редкие заболевания просят тонкой настройки законодательства Расширение программы «Семь нозологий» перенесло часть тягот по финансированию лечения редких (орфанных) заболеваний на федеральный бюджет.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз

Автора сообщения в WhatsApp с угрозами в адрес судей Дорогомиловского суда активно ищут сотрудники ФСБ.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Более 124 тысяч человек остались без света в Новороссийске

Обновлено в 10:15
Общество

Детсад в Гамбурге попросил родителей не наряжать детей индейцами

Руководство одного из детских садов в немецком Гамбурге разослало письма родителям воспитанников, в которых просило не наряжать своих детей на карнавал в костюмы индейцев, сообщает газета Bild.
Обновлено в 19:50
Общество

В одной из бухт Приморья создадут центр содержания косаток

Обновлено в 06:38
Общество

ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12
Политика

Вышинского 9 марта этапируют из херсонского в киевское СИЗО

Арестованного на Украине руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинского этапируют из херсонского СИЗО в киевское.
Обновлено в 18:46
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