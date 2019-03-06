Финансы

В НБУ сообщили о сокращении золотовалютных резервов УкраиныRT на русском вчера в 18:12

Национальный банк Украины заявил о сокращении золотовалютных резервов страны на 2,9% в феврале. Об этом сообщается на сайте НБУ.
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В Южной Корее сократились валютные резервы

REGNUM00:08

Нацбанк Украины заявил о сокращении золотовалютных резервов

Life.ruвчера в 22:40

В НБУ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины

RT на русскомвчера в 18:12

В Киеве заявили о сокращении золотовалютных резервов Украины

ФАНвчера в 19:12

В Нацбанке Украины сообщили о сокращении золотовалютных резервов

Московский Комсомолецвчера в 18:28

Нацбанк Украины сообщил о сокращении золотовалютных резервов

РЕН ТВвчера в 19:45

Валютные резервы Австралии резко сократились в январе

Росбалтвчера в 08:26
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Происшествия

Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима

Обновлено вчера в 19:45
Музыка

Группа The Prodigy отменила все концерты

Британская популярная электро-группа The Prodigy отменила все свои предстоящие концерты из-за случившейся гибели солиста группы Кита Флинта.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 00:26
Общество

Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах – ответственность родителя.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Суд Южной Кореи приговорил пятерых российских моряков к тюрьме

Суд Южной Кореи приговорил пятерых российских моряков с судна "Палладий" к тюремным срокам.
Обновлено в 00:48
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибли шесть человек

Шесть человек погибли, еще пятеро ранены в ДТП в Ставропольском крае с участием микроавтобуса из Азербайджана.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Афганистане боевики напали на офис строительной компании

Группа вооруженных лиц совершила нападение на офис частной строительной компании, расположенный недалеко от аэропорта в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 00:42
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Пранкеры Вован и Лексус (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Элиотта Абрамса.
Обновлено вчера в 20:39
Армия и оружие

Правила прохода по Севморпути создали для иностранных кораблей

Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие

В Генштабе сочли отказ от призыва на военную службу нецелесообразным

В декабре 2018 года Бурдинский сообщал, что по итогам осеннего призыва на военную службу заступили 132,5 тысячи новобранцев.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика

В Роскачестве назвали лучшие ликерные вина

Лучшие ликерные вина, как показало исследование, делают в Крыму.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Таиланде россиянина задержали за финансовые махинации

Полиция Таиланда задержала россиянина Алексея Долженкова, который разыскивался за нелегальную финансовую деятельность в России.
Обновлено в 00:34
Общество

Названа лучшая шоколадная паста

В рамках исследования были изучены образцы шоколадной пасты шести брендов: Nutella, Fine Life, «Бурешка», «То, что надо!», ZENTIS NUSSPLI, «Шоколадные реки».
Обновлено в 00:02
Финансы

Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%

Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Скворцова оказала экстренную помощь пассажирке рейса Москва — Ташкент

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сегодня ночью оказала экстренную помощь пассажирке рейса "Аэрофлота" Москва — Ташкент.
Обновлено в 00:15
Хоккей

Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам за сезон

Обновлено в 00:27
Авто

В Женеве представили новый гиперкар Koenigsegg Jesko

Шведская компания Koenigsegg представила на автосалоне в Женеве преемника модели Agera RS - гиперкар Jesko, который был назван так в честь отца главы марки, Йеско фон Кенигсегга.
Обновлено вчера в 08:49
Спорт

Универсиада. Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринте

На Универсиаде в Красноярске завершилась спринтерская гонка у биатлонисток на дистанции 7,5 километров.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

В Гидрометцентре сообщили о дождливых выходных в Москве

Ранее глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев сообщил, что в праздничные выходные в столице потеплеет до 8-9 градусов тепла.
Обновлено вчера в 23:10
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 6 марта.
Обновлено в 00:18
Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

КНДР возобновила работы на ракетном полигоне Сохэ

Специалисты центра при американском Университете имени Джонса Хопкинса — 38 North — обратили внимание на восстановительные работы на стартовой площадке ракетодрома Сохэ на северо-западе КНДР.
Обновлено в 00:24
Футбол

«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено вчера в 16:55
Технологии

Первый частный космодром в России появится в Нижегородской области

Строительство первого в РФ частного космодрома планируется в Нижегородской области. Регион уже подписал соответствующее соглашение.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски

Обновлено вчера в 13:37
Общество

Владельцы рекламных щитов предупредили Козака о риске коллапса отрасли

Владельцы рекламных конструкций опасаются, что с июля 2019 года практически вся наружная реклама окажется вне закона.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие

В Пакистане пресекли попытку проникновения подлодки ВМС Индии

Военные Пакистана обнаружили подводную лодку ВМС Индии и пресекли ее попытку проникнуть во внутренние воды страны, сообщает газета Dawn.
Обновлено вчера в 04:22
Спорт

Васильева признана виновной в пропуске допинг-теста

Напомним, 25 февраля стало известно, что российская биатлонистка в течение 12 месяцев без уважительных причин пропустила три внесоревновательных теста на допинг.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвукового боевого блока

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона заключило с крупным американским машиностроительным концерном Raytheon контракт, направленный на исследование и разработку гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

В Москве у могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»

Обновлено вчера в 05:27
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