Экономика
Банки нарастили долю кредитных карт для 18-летнихREGNUM вчера в 20:52
Количество выданных 18-летним заёмщикам кредитных карт выросло за первые пять месяцев года, сообщают Банки.ру. По данным Объединенного кредитного бюро, доля таких займов возросла в два с половиной раза.
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с чего всё началось
Согласно данным бюро кредитных историй "Эквифакс", в мае в России было выдано 700 тысяч кредитных карт, из которых 6 тысяч пришлось на клиентов до 21 года. "Традиционно кредитные карты являются высокорисковым, с точки зрения дефолтности, продуктом. ...РИА Новости22 июля в 22:21
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Банки увеличили выдачи кредиток восемнадцатилетним россиянам
Европейско-Азиатские новостивчера в 01:04
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракетная атака на Сирию была проведена 1 июля. Удары были нанесены по окрестностям Хомса и Дамаска.
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Опубликован перечень поручений Путина
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Армия и оружие
Минобороны Китая заявило, что продолжит совместные операции с Россией
Инцидент с совместным патрулированием Самолеты ВВС Китая и ВКС России осуществляли плановое патрулирование в рамках годового плана взаимодействия, заверили в Пекине.
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Обновлено вчера в 17:00
Экология
Жители Сибири просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров
Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области.
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Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины
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Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины
Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
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Тюнеры создали конкурента Mercedes-AMG G63 6×6
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Политика
Новым премьер-министром Британии станет Борис Джонсон
В Великобритании на выборах лидера правящей Консервативной партии победил бывший глава МИД страны и экс-мэр Лондона Борис Джонсон.
Обновлено вчера в 07:28
Наука
Специалисты установили, что импортная водка крепче российской
Исследования специалистов из Казанского национального исследовательского технологического университета показали, что импортная водка крепче российской.
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Общество
Назван снимающий усталость продукт
Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией
Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.
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Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России
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"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено вчера в 15:58
Финансы
«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом
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Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
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Авто
ГАЗ выпустит новое поколение «Волги»
Выпускать «Волгу» нового поколения планируется в 4-х цветовых гаммах: серый, яркий желтый, черный и темно-синий.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.
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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
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Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
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