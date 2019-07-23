Согласно данным бюро кредитных историй "Эквифакс", в мае в России было выдано 700 тысяч кредитных карт, из которых 6 тысяч пришлось на клиентов до 21 года. "Традиционно кредитные карты являются высокорисковым, с точки зрения дефолтности, продуктом. ...

с чего всё началось

Количество выданных 18-летним заёмщикам кредитных карт выросло за первые пять месяцев года, сообщают Банки.ру. По данным Объединенного кредитного бюро, доля таких займов возросла в два с половиной раза.

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