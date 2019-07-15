с чего всё началось

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России. Об этом он написал в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД

Финансы «Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Экономика Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.

Происшествия Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.

Политика Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2» Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.

Происшествия Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.

Происшествия В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.

Происшествия Мигрант домогался шестилетней девочки в Тосненском районе Женщина сообщила, что два с половиной года назад ее шестилетнюю дочь домогался 18-летний рабочий торфяного предприятия, гражданин Таджикистана, который находился в гостях у семьи.

Политика Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.

Наука Астрономы обнаружили в космосе железо Эксперты из Университета штата Аризона нашли «скрытое» железо во Вселенной.

Транспорт По данным терминалов, частные маршрутки в Уфе возят пассажиров бесплатно За день муниципальный перевозчик продает билетов почти на 400 тысяч рублей, а частный автобус в четыреста раз(!) меньше - на 900 рублей.

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе» Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.

Шоу-бизнес Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.

Общество Россияне смогут снять наличные в кассах магазинов Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию.

Армия и оружие Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300 Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1» Как передаёт «Интерфакс», российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал девятым.

Общество Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.

Происшествия Болельщиков «Зенита» в перерыве между таймами скрутил ОМОН На первом домашнем матче «Зенита» с «Тамбовом» на «Газпром Арене» в воскресенье, 14 июля, произошла стычка болельщиков с ОМОНом.

Футбол Алжир обыграл команду Нигерии и вышел в финал Кубка африканских наций Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте.

Шоу-бизнес Самбурская показала фото в старости Российская актриса и певица Настасья Самбурская показала своим подписчикам, как она может выглядеть в старости.

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Игры Креативный директор Ubisoft намекнул на сюжетную линию The Division Сюжетная игра по вселенной Tom Clancy's The Division давно стала несбыточной мечтой многих поклонников данной серии.