В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский проливТАСС 18:47

"Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - сказала Хатчисон.

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