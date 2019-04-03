Политика

В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский проливТАСС 18:47

"Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - сказала Хатчисон.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 20:20, Ашберн
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Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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