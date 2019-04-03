Политика
В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский проливТАСС 18:47
"Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - сказала Хатчисон.
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