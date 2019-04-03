Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном мореРЕН ТВ вчера в 03:01

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки. Крайне неоднозначные заявления в канун 70-летия альянса сделала американский постпред Кэй Бэйли Хатчисон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

НАТО расширит масштабы разведки в Черном море

Известия14:51

В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

ТАСС02 апреля в 18:47

Зеленский выдвинул Порошенко ультиматум

Независимая газетавчера в 13:09

В России оценили планы НАТО «защитить» Украину в Керченском проливе

РИА Новостивчера в 11:42

НАТО тянет в Черное море

Российская газетавчера в 13:05

В Совфеде оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

RT на русскомвчера в 07:19

Альянс выразил недовольство Турцией и подготовил очередные меры для сдерживания России и Дональда Трампа

Коммерсантъвчера в 16:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Происшествия

Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

Обновлено в 15:17
Хоккей

Матч КХЛ закончился массовой дракой

Обновлено в 16:29
Политика

США готовы «ответить» на присутствие российских военных в Венесуэле

Выступая в четверг на пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО, госсекретарь сообщил, что на мероприятии поднимался вопрос о присутствии российских военных в Венесуэле и в ходе обсуждения США повторили свою позицию о том, что военные РФ должны покинуть эту страну.
Обновлено в 16:37
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Политика

Путин и Нетаньяху поблагодарили российских военных за поисковую работу

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Россия выделила службе ООН по разминированию $1 млн для работы в Сирии

Россия очень помогла службе ООН по разминированию в Сирии, выделив на ее нужды один миллион долларов, заявила глава службы Ангес Маркайю 4 апреля, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие

Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями

На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Прилепин рассказал, как Зеленский может «разрулить» ситуацию с Донбассом

Обновлено в 14:44
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено в 17:19
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Подмосковье три человека пострадали в ДТП

Обновлено в 12:52
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

Обновлено в 11:40
Гаджеты

Официально объявлена цена на смартфон Xiaomi Mi 9 в России

Обновлено в 15:45
Музыка

Оззи Осборн отменил все концерты почти на год

Как напоминает Consequence of Sound, осенью 2018 года музыкант попал в больницу с сепсисом, в январе - с пневмонией, и был вынужден отложить европейскую и австралийскую часть мирового тура, но собирался отыграть ранее запланированные концерты в США, начиная с 25 мая и до конца июля.
Обновлено в 16:34
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Политика

Аваков обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законов Украины

Видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Обновлено в 17:15
Гаджеты

Microsoft представила Windows 10 May 2019 Update

Компания Microsoft анонсировала крупное обновление своей операционной системы — Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 13:43
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Наука

Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

Обновлено в 09:39
Политика

Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кэй Бэйли Хатчисон
Американский политик
Американский политик, постоянный представитель США при НАТО c 28 августа 2017 года. Сенатор США от штата Техас в 1993-2013 годах, член республиканской партии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное