Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном мореРЕН ТВ 03 апреля в 03:01

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки. Крайне неоднозначные заявления в канун 70-летия альянса сделала американский постпред Кэй Бэйли Хатчисон.
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НАТО в Черном море: кто хочет глотнуть русского свинца за Украину?

Вести.Ruвчера в 11:42

Зеленский выдвинул Порошенко ультиматум

Независимая газета03 апреля в 13:09

В России оценили планы НАТО «защитить» Украину в Керченском проливе

РИА Новости03 апреля в 11:42

НАТО тянет в Черное море

Российская газета03 апреля в 13:05

В России отреагировали на планы НАТО по усилению присутствия в Чёрном море

RT на русском03 апреля в 14:55

В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Газета.Ru03 апреля в 10:06

В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

ТАСС02 апреля в 18:47
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Происшествия

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

Обновлено в 00:39
Гаджеты

На площадке Indiegogo представили «умное» окно Atmoph

Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие

Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Общество

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» (г. Иваново).
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия

Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

Прокурор назвал желаемые сроки подросткам, убившим на Урале инвалида

Обновлено в 02:13
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено в 02:44
Политика

Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу

Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено 03 апреля в 11:42
Футбол

Моуриньо выбирает между «Интером» и «Ромой»

Португалец ведет переговоры с двумя клубами Серии "А" – миланским "Интером" и столичной "Ромой".
Обновлено вчера в 15:57
Экономика

Расходы бюджета на развитие Крыма за 11 лет превысят триллион рублей

Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя могут продлить до 2025 года, при этом ее финансирование вырастет на 200 млрд рублей, сообщил в пятницу замминистра экономического развития Сергей Назаров.
Обновлено в 02:39
Общество

Рогозин предложил сделать песню Александра Маршала гимном Байконура

Обновлено в 03:01
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Обновлено в 00:43
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Обновлено вчера в 08:10
Политика

Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс

Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

Москвичка перевела на счет лжеэкстрасенсов три миллиона рублей

Обновлено в 02:17
Авто

Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
Здоровье

Неправильное питание оказалось вреднее курения

Обновлено вчера в 16:34
Политика

Европарламент одобрил новую версию газовой директивы

Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС, который касается строительства газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:44
Общество

Беглов установил в кабинете экран для контроля обращений граждан

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в эфире телеканала «78», что установил в своем кабинете специальный экран для контроля обращений.
Обновлено в 00:54
Общество

В Москве признали памятником старинный дом у Крутицкого подворья

Старинный деревянный дом вблизи Крутицкого подворья получил статус объекта культурного наследия, сообщается на сайте мэрии Москвы.
Обновлено в 02:36
Экономика

Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах

Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Происшествия

В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

Обновлено в 00:50
Энергетика

«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Политика

«Военторг» запустил в продажу «куртки, как у Путина»

Сеть магазинов "Армия России" начала продажу демисезонных ветровок - таких же, в какой был резидент Владимир Путин на рыбалке в Тыве, сообщили представители АО "Военторг".
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Как работают Яндекс.Новости?
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