В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном мореРЕН ТВ 03 апреля в 03:01

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки. Крайне неоднозначные заявления в канун 70-летия альянса сделала американский постпред Кэй Бэйли Хатчисон.

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

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