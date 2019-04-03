Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном мореРЕН ТВ 03 апреля в 03:01
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки. Крайне неоднозначные заявления в канун 70-летия альянса сделала американский постпред Кэй Бэйли Хатчисон.
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В России отреагировали на планы НАТО по усилению присутствия в Чёрном море
RT на русском03 апреля в 14:55
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