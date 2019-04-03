Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном мореРЕН ТВ вчера в 03:01
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки. Крайне неоднозначные заявления в канун 70-летия альянса сделала американский постпред Кэй Бэйли Хатчисон.
Читать в источнике
Оценить959
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия в Черном море сможет прижать денежный хвост военному лобби США - политолог
Царьградвчера в 17:22
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
Игры
Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor
Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.
Обновлено в 12:46
Политика
Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа.
Обновлено в 12:58
Здоровье
Стало известно, как долго россияне ожидают прибытия скорой помощи
Среднее время ожидания кареты скорой помощи в России составляет 25,8 минут. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Росстата за 2018 года.
Обновлено вчера в 09:59
Технологии
В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем
Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Самолет, летевший из Москвы в Гавану, экстренно сел в Осло
При выполнении рейса SU150 Шереметьево - Гавана лайнер авиакомпании "Аэрофлот" совершил незапланированную посадку в Норвегии.
Обновлено в 07:34
Политика
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
Космос
«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру
Обновлено в 13:15
Экономика
Кредиты вызывают зависимость: почему граждане не отдают долги
Как сообщалось ранее, по данным этого исследования лишь 47% респондентов сообщают, что не отдают долги из-за финансовых затруднений того или иного характера.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Диетолог перечислила продукты, мешающие похудеть
Диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые мешают сбросить лишний вес.
Обновлено в 05:51
Политика
Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»
«Интерфаксу» в пресс-службе ОАК сообщили, что господин Рогозин покидает пост вице-президента ОАК и гендиректора «Ильюшина» в связи с переходом на новую работу.
Обновлено в 12:37
Политика
Захарова прокомментировала проект бюджета Госдепа США
Проект бюджета госдепа США - прозрачный план по вмешательству американцев во внутренние дела ряда стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Над Петербургом и Ленобластью пролетел шведский военный самолет
Самолет пролетел над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также вблизи границы РФ с Финляндией.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Космос
У американского Orion нашли проблему
Американский пилотируемый космический корабль Orion в текущей конфигурации не способен достичь поверхности Луны, сообщил The Popular Mechanics связанный с проектом международной окололунной станции Gateway источник.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Суд арестовал главу Евпатории Филонова
Обновлено в 12:28
Политика
Совбез России разработал дополнительные меры безопасности в школах
Совет безопасности России разработал комплекс долговременных мер по борьбе с преступлениями в школах, эти меры утверждены президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:25
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Авто
Volvo XC60 и Volvo V60 получили гибридную установку от Polestar
Компания Volvo представила «заряженные» версии кроссовера Volvo XC60 и универсала Volvo V60, оснащенные 420-сильной гибридной установкой.
Обновлено в 04:55
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Политика
Стало известно, о чем Лукашенко разговаривал с Медведчуком
Обновлено в 08:18
Политика
Мария Захарова: Президент Украины Порошенко сам отказался от Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко сам отказался от территорий Донбасса.
Обновлено в 12:38
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Обновлено в 08:59
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье
Плохое питание оказалось вреднее употребления табака
Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43
Футбол
«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем
Обновлено в 07:22
Политика
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми
Угрозы американской стороны в адрес Турции из-за закупок российских ЗРК С-400 являются пустыми, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Общество
Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России
Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40