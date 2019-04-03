Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном мореРЕН ТВ вчера в 03:01

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки. Крайне неоднозначные заявления в канун 70-летия альянса сделала американский постпред Кэй Бэйли Хатчисон.
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Альянс выразил недовольство Турцией и подготовил очередные меры для сдерживания России и Дональда Трампа

Коммерсантъвчера в 16:20

Россия в Черном море сможет прижать денежный хвост военному лобби США - политолог

Царьградвчера в 17:22

В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

ТАСС02 апреля в 18:47

Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

RT на русскомвчера в 10:08

В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Газета.Ruвчера в 10:06

Крымский депутат ГД посоветовал НАТО не «рвать рубаху на груди»

Российская газетавчера в 07:00

В России оценили планы НАТО «защитить» Украину в Керченском проливе

РИА Новостивчера в 11:42
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
Игры

Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor

Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.
Обновлено в 12:46
Политика

Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа.
Обновлено в 12:58
Здоровье

Стало известно, как долго россияне ожидают прибытия скорой помощи

Среднее время ожидания кареты скорой помощи в России составляет 25,8 минут. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Росстата за 2018 года.
Обновлено вчера в 09:59
Технологии

В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем

Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Самолет, летевший из Москвы в Гавану, экстренно сел в Осло

При выполнении рейса SU150 Шереметьево - Гавана лайнер авиакомпании "Аэрофлот" совершил незапланированную посадку в Норвегии.
Обновлено в 07:34
Политика

Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

Обновлено в 12:23
Космос

«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру

Обновлено в 13:15
Экономика

Кредиты вызывают зависимость: почему граждане не отдают долги

Как сообщалось ранее, по данным этого исследования лишь 47% респондентов сообщают, что не отдают долги из-за финансовых затруднений того или иного характера.
Обновлено в 07:00
Здоровье

Диетолог перечислила продукты, мешающие похудеть

Диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые мешают сбросить лишний вес.
Обновлено в 05:51
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

«Интерфаксу» в пресс-службе ОАК сообщили, что господин Рогозин покидает пост вице-президента ОАК и гендиректора «Ильюшина» в связи с переходом на новую работу.
Обновлено в 12:37
Политика

Захарова прокомментировала проект бюджета Госдепа США

Проект бюджета госдепа США - прозрачный план по вмешательству американцев во внутренние дела ряда стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Над Петербургом и Ленобластью пролетел шведский военный самолет

Самолет пролетел над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также вблизи границы РФ с Финляндией.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Космос

У американского Orion нашли проблему

Американский пилотируемый космический корабль Orion в текущей конфигурации не способен достичь поверхности Луны, сообщил The Popular Mechanics связанный с проектом международной окололунной станции Gateway источник.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Суд арестовал главу Евпатории Филонова

Обновлено в 12:28
Политика

Совбез России разработал дополнительные меры безопасности в школах

Совет безопасности России разработал комплекс долговременных мер по борьбе с преступлениями в школах, эти меры утверждены президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:25
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Авто

Volvo XC60 и Volvo V60 получили гибридную установку от Polestar

Компания Volvo представила «заряженные» версии кроссовера Volvo XC60 и универсала Volvo V60, оснащенные 420-сильной гибридной установкой.
Обновлено в 04:55
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Политика

Стало известно, о чем Лукашенко разговаривал с Медведчуком

Обновлено в 08:18
Театры

Во время спектакля в Петербурге актриса дала пощечину зрительнице

Обновлено в 12:13
Политика

Мария Захарова: Президент Украины Порошенко сам отказался от Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко сам отказался от территорий Донбасса.
Обновлено в 12:38
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Обновлено в 08:59
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье

Плохое питание оказалось вреднее употребления табака

Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43
Футбол

«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем

Обновлено в 07:22
Политика

Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми

Угрозы американской стороны в адрес Турции из-за закупок российских ЗРК С-400 являются пустыми, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Путин поручил принять закон по защите капиталовложений

Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Общество

Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России

Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40
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