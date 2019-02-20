Армия и оружие
В НАТО увидели в послании Путина угрозы альянсуНевские Новости вчера в 12:44
Ройские заявления с угрозами нацелиться на союзников неприемлемы, - отреагировал на послание Путина Федеральному собранию представитель НАТО.
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с чего всё началось
В НАТО осведомлены о заявлениях президента РФ Владимира Путина в связи с ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и считают угрозы Москвы неприемлемыми, заявил в среду заместитель представителя альянса Пирс Казалет.Интерфаксвчера в 09:45
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НАТО назвало неприемлемыми заявления Путина о возможности нацелить ракеты на страны альянса
Коммерсантъвчера в 10:04
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