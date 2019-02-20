В НАТО назвали неприемлемыми заявления Путина в ПосланииСвободная Пресса вчера в 10:35

В НАТО осведомлены о заявлениях президента РФ Владимира Путина в связи с ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и считают угрозы Москвы неприемлемыми, заявил в среду заместитель представителя альянса Пирс Казалет.

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В НАТО ознакомились с заявлениями президента Владимира Путина о разрыве договора о РСМД, которые прозвучали в ходе Послания Федеральному собранию. Об этом заявил представителя альянса Пирс Казалет.

В НАТО назвали неприемлемыми заявления Путина в Послании

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