Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в ЕвропеИзвестия 01:53
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе. Его опубликовала бельгийская газета De Morgen 16 июля.
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Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Политика
Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы
Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Москве задержан водитель, сбивший полицейского и дорожного рабочего
Полицейские задержали водителя иномарки, который сбил сотрудника полиции и дорожного рабочего, которые были госпитализированы.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Общество
Ливень в Благовещенске подтопил дома, больницы, детские сады
Большое количество осадков, выпавшее на город за несколько часов 16 и 17 июля, привело к подтоплению не только улиц, но и жилых домов, детских садов, больниц, других объектов социальной инфраструктуры, отмечается в сообщении администрации.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Культура
В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
Заслуженный артист России Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 03:25
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Музыка
София Ротару оттолкнула фаната во время концерта
Некоторые поклонники звезды говорят, что в последнее время Ротару ведет себя несколько надменно — раньше, как отмечают фанаты, она не позволяла себе отталкивать людей с цветами.
Обновлено в 03:16
Игры
Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке
Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.
Обновлено в 02:02
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Футбол
Глушакову предлагали контракт с зарплатой € 300 тысяч
По информации издания, клуб из столицы Татарстана предлагал футболисту контракт на один год с зарплатой в размере около € 300 тыс. Казанцы вели переговоры с игроком до расторжения его соглашения с московским "Спартаком".
Обновлено в 02:28
Общество
75 лет назад в Москве провели марш пленных немцев
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Иркутске задержали владельцев незаконного игорного бизнеса
В Иркутской области задержали участников преступного сообщества, которые организовали незаконные казино, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 02:48
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Политика
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Транспорт
Дороги на 70% территории России разрешили сделать платными
«Комитет Госдумы по транспорту 16 июля одобрил поправки, разрешающие взимать плату за проезд на автодорогах и мостах Крайнего Севера (70% территории России входят в эту зону) при отсутствии альтернативного бесплатного проезда», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что в Москве за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков.
Обновлено в 02:26
Авто
Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class
Компания Daimler ищет пути сокращения издержек и задумывается о прекращении производства пикапа Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие
Старый Як-26 оставил не у дел израильские истребители
Обновлено в 00:43
Политика
Порошенко отказался идти на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Пять человек пострадали и один погиб в ДТП на Алтае
В аварии пострадали пять человек и один погиб, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.
Обновлено в 01:23
Футбол
Вернидуб: уезжая в Россию, украинские футболисты отрекаются от сборной
Юрий Вернидуб, бывший главный тренер луганской «Зари», которая в настоящий момент располагается в городе Запорожье, считает, что украинские футболисты отрекаются от сборной, когда переходят в чемпионат России.
Обновлено вчера в 23:24