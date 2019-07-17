Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в ЕвропеИзвестия 01:53

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе. Его опубликовала бельгийская газета De Morgen 16 июля.
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В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Известия01:53

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерных бомб США в Европе

РБК01:14

В НАТО разгорелся скандал из-за рассекреченных данных о ядерном оружии

РЕН ТВ02:09

Засекреченные места размещения ядерного оружия США случайно включили в доклад для НАТО

ТАСС00:42

В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США

Газета.Ruвчера в 23:44

Что случилось этой ночью: среда, 17 июля

Интерфакс00:30

В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие

РИА Новостивчера в 22:58
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Финансы

Экономист назвал «самый плохой день» для рубля

Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
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Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы

Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Происшествия

В Москве задержан водитель, сбивший полицейского и дорожного рабочего

Полицейские задержали водителя иномарки, который сбил сотрудника полиции и дорожного рабочего, которые были госпитализированы.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Общество

Ливень в Благовещенске подтопил дома, больницы, детские сады

Большое количество осадков, выпавшее на город за несколько часов 16 и 17 июля, привело к подтоплению не только улиц, но и жилых домов, детских садов, больниц, других объектов социальной инфраструктуры, отмечается в сообщении администрации.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Общество

Жительница Екатеринбурга через суд вернула полную стоимость Tesla

Обновлено в 02:46
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Заслуженный артист России Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

Обновлено в 02:14
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Музыка

София Ротару оттолкнула фаната во время концерта

Некоторые поклонники звезды говорят, что в последнее время Ротару ведет себя несколько надменно — раньше, как отмечают фанаты, она не позволяла себе отталкивать людей с цветами.
Обновлено в 03:16
Игры

Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке

Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.
Обновлено в 02:02
Политика

Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Футбол

Глушакову предлагали контракт с зарплатой € 300 тысяч

По информации издания, клуб из столицы Татарстана предлагал футболисту контракт на один год с зарплатой в размере около € 300 тыс. Казанцы вели переговоры с игроком до расторжения его соглашения с московским "Спартаком".
Обновлено в 02:28
Общество

75 лет назад в Москве провели марш пленных немцев

Обновлено в 03:21
Происшествия

В Иркутске задержали владельцев незаконного игорного бизнеса

В Иркутской области задержали участников преступного сообщества, которые организовали незаконные казино, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 02:48
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Политика

Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Транспорт

Дороги на 70% территории России разрешили сделать платными

«Комитет Госдумы по транспорту 16 июля одобрил поправки, разрешающие взимать плату за проезд на автодорогах и мостах Крайнего Севера (70% территории России входят в эту зону) при отсутствии альтернативного бесплатного проезда», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено в 01:00
Происшествия

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что в Москве за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков.
Обновлено в 02:26
Авто

Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class

Компания Daimler ищет пути сокращения издержек и задумывается о прекращении производства пикапа Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие

Старый Як-26 оставил не у дел израильские истребители

Обновлено в 00:43
Политика

Порошенко отказался идти на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Пять человек пострадали и один погиб в ДТП на Алтае

В аварии пострадали пять человек и один погиб, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.
Обновлено в 01:23
Футбол

Вернидуб: уезжая в Россию, украинские футболисты отрекаются от сборной

Юрий Вернидуб, бывший главный тренер луганской «Зари», которая в настоящий момент располагается в городе Запорожье, считает, что украинские футболисты отрекаются от сборной, когда переходят в чемпионат России.
Обновлено вчера в 23:24
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