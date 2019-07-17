Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в ЕвропеИзвестия 01:53

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе. Его опубликовала бельгийская газета De Morgen 16 июля.
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В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерных бомб США в Европе

РБК01:14

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Газета.Ru03:50

НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США

Российская газета03:36

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Известия01:53

Взрывоопасная заначка. В каких странах Европы США хранят свои ядерные бомбы

РИА Новости09:15

Засекреченные места размещения ядерного оружия США случайно включили в доклад для НАТО

ТАСС00:42

Что случилось этой ночью: среда, 17 июля

Интерфакс00:30
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Армия и оружие

Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Обновлено в 03:04
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Задержание подкинувших наркотики росгвардейцев попало на видео

Незадолго до описанных событий 16-летний юноша набрал номер "112" и попросил о помощи: "Подкинули наркотики и требуют денег".
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Футбол

«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони

В среду, 17-го июля, популярный портал "Фонтанка" утверждает, что руководство питерского "Зенита" согласилось отпустить Эмилиано Ригони в итальянскую "Сампдорию".
Обновлено в 09:13
Происшествия

Наркобарон Коротышка приговорен к пожизненному сроку

Обновлено в 10:32
Политика

Суд продлил на три месяца арест украинским морякам

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 06:09
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
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Стало известно о заказчике «дела Голунова»

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Моряки Северного флота готовятся к параду в Кронштадте

Военные готовят корабли к главному военно-морскому параду. Он состоится 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Обновлено в 09:08
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
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Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»

Обновлено в 00:16
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Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой

В Донецкой области 17 июля 2014 года потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта

Россияне могут получить возможность использовать электронные паспорта на два года раньше, чем изначально было запланировано.
Обновлено в 09:39
Общество

Глава Астраханской области обращался в ГП до задержания и.о. министра

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил РИА Новости, что обращал внимание Генпрокуратуры на ситуацию с аварийным жильем в регионе перед задержанием исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского.
Обновлено в 10:08
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Наука

Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле

Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Гаджеты

Apple показала новые эмодзи из iOS 13

В Apple решили отпраздновать Всемирный день эмодзи презентацией новейших символов. Они станут доступны нынешней осенью, после выхода iOS 13.
Обновлено в 09:39
Политика

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Экономика

Пенсии россиян снова заморозили

Власти продлили мораторий на формирование накопительной части пенсии, пишет Интерфакс со ссылкой на данные Минтруда.
Обновлено 15 июля в 11:41
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Старенький Chrysler PT Cruiser уничтожили шаром для боулинга

Обновлено в 09:42
Кино

«Игра престолов» получила 32 номинации на «Эмми»

Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации на премию «Эмми», в том числе номинации «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».
Обновлено вчера в 22:16
Культура

Актера Юрия Кузнецова экстренно госпитализировали

Заслуженный советский и российский артист Юрий Кузнецов был в срочном порядке госпитализирован в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:17
Политика

Крым ответил на петицию к Зеленскому о выкупе полуострова

Глава общественной палаты от Крыма Григорий Иоффе заявил, что петиция к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с предложением о выкупе полуострова у России в рассрочку демонстрирует потребительское отношение Украины к этому региону и его жителям.
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Экономика

Росстат зафиксировал ускорение роста промпроизводства

Объем промышленного производства в России увеличился в июне 2019 года на 3,3% в годовом сопоставлении после подъема показателя на 0,9% в мае, следует из отчета Федеральной службы государственной статистики.
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Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
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Хоккей

В «Оттаве» объяснили, почему выменяли Анисимова у «Чикаго»

Генеральный менеджер "Оттавы" Пьер Дорион отметил, что нападающий Артем Анисимов умеет не только забивать, но и играть в обороне.
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Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
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Лавров оценил перспективы отношений РФ и США

В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
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