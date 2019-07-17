Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в ЕвропеИзвестия 01:53
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе. Его опубликовала бельгийская газета De Morgen 16 июля.
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