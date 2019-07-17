Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия СШАГазета.Ru 03:50
Засекреченные места размещения американского ядерного оружия в Европе случайно стали достоянием общественности, о них было написано в докладе Парламентской ассамблеи НАТО. Ракеты США хранятся в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.
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Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
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Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17
Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.
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Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
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Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
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Новичок «Зенита» Дуглас Сантос удивлен теплотой петербуржцев
Обновлено в 05:20
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Армия и оружие
Первая партия из 8 тысяч автоматов АК-12 поступила на вооружение ЦВО
Первая партия автоматов нового поколения АК-12 из 8 тыс. единиц поступила в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 04:19
Политика
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Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
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Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии
«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Политика
Преемница Меркель станет главой Минобороны Германии
Урсула фон дер Ляйен утверждена новым председателем Еврокомиссии. Крамп-Карренбауэр стала главой ХДС, сменив Ангелу Меркель.
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Общество
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В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
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Общество
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Политика
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Обновлено в 06:02
Общество
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Обновлено в 02:32
Спорт
РУСАДА назвало имя самого тестируемого на допинг спортсмена
Действующий чемпион России в беге на 800 метров Сергей Дубровский стал самым тестируемым на допинг российским спортсменом по итогам первой половины 2019 года.
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Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
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Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
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В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США
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Обновлено в 05:56
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В России могут ввести новый расчёт за вывоз мусора
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Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
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