Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия СШАГазета.Ru 03:50

Засекреченные места размещения американского ядерного оружия в Европе случайно стали достоянием общественности, о них было написано в докладе Парламентской ассамблеи НАТО. Ракеты США хранятся в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.
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Россия знает о местах хранения ядерного оружия США в ЕС, считает эксперт

РИА Новости04:36

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Газета.Ru03:50

Что случилось этой ночью: среда, 17 июля

Интерфакс00:30

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Известия01:53

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерных бомб США в Европе

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Засекреченные места размещения ядерного оружия США случайно включили в доклад для НАТО

ТАСС00:42

НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США

Российская газета03:36
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:12, Вашингтон
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В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35

Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
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Глава министерства иностранных дел России заявил о том, что все разговоры о якобы существующей угрозе территориальной целостности страны со стороны Китая являются ни чем иным, как чистой воды мифом.
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Во время совместного брифинга с премьером Канады Джастином Трюдо, который состоялся 3 июля в Торонто, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принято принципиальное решение о возможности поставок Канадой оборонительного оружия и военной техники Украине.
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