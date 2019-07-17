Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия СШАГазета.Ru 03:50
Засекреченные места размещения американского ядерного оружия в Европе случайно стали достоянием общественности, о них было написано в докладе Парламентской ассамблеи НАТО. Ракеты США хранятся в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.
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Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию
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Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
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Повышены штрафы за фиктивный техосмотр
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Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Путин поздравил Меркель с 65-летием
Обновлено в 05:06
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В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
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Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
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Обновлено вчера в 07:35
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
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Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
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Власти Чечни запретили артистам петь на Youtube без разрешения
Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие
Первая партия из 8 тысяч автоматов АК-12 поступила на вооружение ЦВО
Первая партия автоматов нового поколения АК-12 из 8 тыс. единиц поступила в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 04:19
Политика
В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35
Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
Обновлено вчера в 17:34
Политика
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Россия и Белоруссия согласовали концепцию интеграции
Москва и Минск согласовали концепцию дальнейших действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства.
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Политика
Лавров развенчал миф о китайской угрозе
Глава министерства иностранных дел России заявил о том, что все разговоры о якобы существующей угрозе территориальной целостности страны со стороны Китая являются ни чем иным, как чистой воды мифом.
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София Ротару оттолкнула поклонника, который хотел ее поцеловать
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Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
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Армия и оружие
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Во время совместного брифинга с премьером Канады Джастином Трюдо, который состоялся 3 июля в Торонто, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принято принципиальное решение о возможности поставок Канадой оборонительного оружия и военной техники Украине.
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Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
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