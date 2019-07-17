Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия СШАLenta.ru 01:30
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе. Об этом сообщает The Washington Post. Документ был подготовлен еще в апреле, однако на него обратили внимание только сейчас.
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Политика
Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер
Судно Вооруженных сил Ирана отбуксировало в территориальные воды республики неисправный иностранный танкер, сообщили в МИД ближневосточной страны.
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СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.
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