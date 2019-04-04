Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном мореLenta.ru 11:46

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии. Об этом заявил в четверг, 4 апреля, генсек альянса Йенс Столтенберг в Вашингтоне, передает РИА Новости.
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НАТО расширит поддержку Украины и Грузии

ТАСС12:18

НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море

РИА Новости11:54

В НАТО одобрили меры по расширению присутствия в Черном море

Интерфакс11:10

Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море

Газета.Ru11:39

НАТО расширит поддержку Грузии и Украины

Известия11:23

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Lenta.ru11:46

В Совфеде оценили согласование в НАТО мер по поддержке Украины

RT на русском12:08
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
Футбол

Муслин может возглавить сборную Армении

Экс-главный тренер «Локомотива» Славолюб Муслин может возглавить сборную Армении.
Обновлено в 11:47
Политика

Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

Обновлено в 12:23
Политика

Работу британского парламента парализовала протекшая крыша

Слушания в Палате общин парламента Великобритании завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Здоровье

Плохое питание оказалось вреднее употребления табака

Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Космос

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Здоровье

Стало известно, как долго россияне ожидают прибытия скорой помощи

Среднее время ожидания кареты скорой помощи в России составляет 25,8 минут. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Росстата за 2018 года.
Обновлено вчера в 09:59
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Интернет

Южная Корея первой в мире запустила 5G

Первой страной в мире, которая запустила 5G в тестовом режиме, была Швеция, однако коммерческая сеть там появится не раньше 2021 года.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

Доработка воронежского Ил-112В займет до 10 месяцев

Первый полет военно-транспортного самолета воронежского производства Ил-112В прошел 30 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 11:41
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Футбол

Эксперт не видит помех для снижения веса Кокорина

Обновлено в 12:41
Игры

Remedy точно не вернётся к работе над Alan Wake 2 в ближайшие годы

Подробностями PR-директор делиться не стал, но он также уточнил, что в ближайшее время возобновить работу над сиквелом студии точно не удастся - график Remedy на следующую пару лет уже расписан.
Обновлено в 07:08
Общество

Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Экономика

Строительство ЦКАД требует новых затрат

Строительство участка от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон» стоит 85,4 млрд рублей.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Обновлено в 08:59
Общество

Роскачество проверило качество минтая и развенчало некоторые мифы

Обновлено в 10:02
Армия и оружие

Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ

В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Космос

«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру

Обновлено в 13:15
Театры

Во время спектакля в Петербурге актриса дала пощечину зрительнице

Обновлено в 12:13
Авто

Tesla испытала рекордное падение продаж

Tesla объяснила снижение продаж не до конца отлаженной системой поставок новой Model 3, отметив, что на конец первого квартала 10,6 тыс. машин находились в пути к конечным потребителям.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

В Венесуэле допустили прибытие в страну новых военных из России

Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что российские военные могут вновь приехать в южноамериканскую страну в соответствии с действующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
Обновлено в 06:21
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Над Петербургом и Ленобластью пролетел шведский военный самолет

Самолет пролетел над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также вблизи границы РФ с Финляндией.
Обновлено в 09:28
Наука

Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу

Ведь близкие к Земле объекты передвигаются по сложным траекториям. Это давало повод считать квазары стабильными и надежными ориентирами.
Обновлено 02 апреля в 05:29
Происшествия

Суд арестовал главу Евпатории Филонова

Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Зачем два американских самолета провели разведку у российских границ

Обновлено в 11:57
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

«Интерфаксу» в пресс-службе ОАК сообщили, что господин Рогозин покидает пост вице-президента ОАК и гендиректора «Ильюшина» в связи с переходом на новую работу.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В больнице на Урале пенсионерку заставили 3 этажа ползти по лестнице

Обновлено в 05:31
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