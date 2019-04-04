В НАТО решили поддержать Украину в Черном мореLenta.ru 11:46

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Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии. Об этом заявил в четверг, 4 апреля, генсек альянса Йенс Столтенберг в Вашингтоне, передает РИА Новости.

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