В НАТО решили поддержать Украину в Черном мореLenta.ru 11:46

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии. Об этом заявил в четверг, 4 апреля, генсек альянса Йенс Столтенберг в Вашингтоне, передает РИА Новости.

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

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